Alghero, Baia di Porto Conte, sabato 9 ottobre: sono queste le coordinate spazio-temporali dell’ultimo atto della Coppa Len del nuoto di fondo. Le acque libere in Sardegna sono state teatro delle ultime due 10 km (uomini/donne) della rassegna e il Bel Paese è stato rappresentato in maniera assai convincente. La versione da ‘Caimano‘ di Gregorio Paltrinieri convince sempre di più. Dopo essersi imposto in questa competizione a Piombino la settimana scorsa, il campione d’Europa in carica della 5 e della 10 km ha concesso il bis aggiudicandosi questa prova con il tempo di 1:55:00.8 precedendo il compagno di allenamenti Domenico Acerenza (+0.8), il francese Marc-Antoine Olivier (+3.1), l’ungherese Kristóf Rasovszky (+4.4) e l’altro azzurro Andrea Manzi (+11.5).

Nella top-10 il tricolore è stato sublimato dai piazzamenti di Dario Verani (6° a 11.8) e di Matteo Furlan (7° a 11.9). Un riscontro che ha permesso a Greg di terminare in vetta alla classifica generale della manifestazione a tappe, a precedere Rasovszky. Segnali di vitalità piuttosto chiari, quindi, Paltrinieri ha voluto mandarli dopo un’estate ‘stoica‘ alle Olimpiadi per i risultati ottenuti dopo la mononucleosi. Un bel viatico prima degli Europei di Kazan in vasca corta (2-7 novembre) dove il carpigiano sarà presente e vorrà mettersi in luce.

Giulia Gabbrielleschi terza nella gara femminile

Per quanto riguarda la prova femminile, la vittoria è andata dalla tedesca Leonie Beck (2:03:48.5) che ha battuto di 9.0 la connazionale Jannette Spiwoks (+9.0) e l’italiana Giulia Gabbrielleschi (+11.0). Nella top-10 da rimarcare le presenze di Giulia Berton (quarta a 12.1), di Martina De Memme (quinta a 16.4), di Sofie Callo (sesta a 16.5), di Alisia Tettamanzi (ottava a 1:21.9) e di Barbara Pozzobon (nona a 1:22.0).

