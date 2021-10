Dopo l’appuntamento di Barcellona (Spagna), la Coppa Len di nuoto di fondo ha fatto rotta verso l’Italia con la quarta tappa che si è tenuta quest’oggi a Piombino, mentre l’ultimo atto sarà di scena ad Alghero sabato 9 ottobre. Nella prova catalana erano arrivati un secondo e un terzo posto con Domenico Acerenza e Gregorio Paltrinieri, alle spalle del campione olimpico e mondiale Florian Wellbrock (impegnato in questi giorni nella tappa di Coppa del Mondo di nuoto a Berlino). Ebbene, Greg si è voluto prendere una piccola rivincita nella 10 km del Golfo di Baratti.

Paltrinieri batte Domenico Acerenza allo sprint

Con una temperatura in acqua oscillante tra i 23 e i 24°C, Paltrinieri si è imposto con il crono di 1:53:46.4, precedendo in un arrivo allo sprint Acerenza, sempre più dedito alle acque libere, di 0.1 e il campione ungherese Kristóf Rasovszky di 0.8. Una top-5 molto italiana completata da Dario Verani a 1.4 e da Andrea Manzi a 3.6, mettendosi alle spalle nella top-10 il francese Axel Reymond (+4.9), Mario Sanzullo (+7.0), l’olandese Marcel Schouten (+7.9), l’altro magiaro David Betlehem (+8.2) e Matteo Furlan (8.4). Buoni segnali per Paltrinieri che, dopo aver regalato emozioni incredibili ai Giochi nonostante la mononucleosi, ha voluto timbrare questa tappa.

Giulia Gabbrielleschi trionfa nella gara femminile

Timbro azzurro che è arrivato anche da Giulia Gabbrielleschi nella gara femminile. L’argento continentale della 5 km a Budapest quest’anno, reduce dal terzo posto nell’appuntamento di Barcellona, ha centrato il bersaglio grosso in 2:03:25.6, battendo in volata la tedesca Leonie Beck (+0.1). A completare il podio l’altra azzurra Martina De Memme (+2.7). Tra le prime dieci da segnalare il sesto posto di Giulia Berton a 6.5 e il decimo di Barbara Pozzobon a 11.1. Una prova che ha visto presente in acqua anche la campionessa francese Aurelie Muller, ottava a 9.0 dal vertice.

