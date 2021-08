Guarda la gara live (contenuto premium)

00:50

Siamo ai 6.7 km. Rachele è 14esima a 14.9. Posizioni e distacchi più o meno invariati dietro, ma davanti c'è il cambio della guardia: Twitchell scivola terza, in testa c'è Anderson. e van Rouwendaal risale sesta.

00:44

Finalmente si vede anche Sharon van Rouwendaal, una delle favorite della gara, che finora è sempre rimasta nel mucchio e ora sta leggermente risalendo.

00:39

Siamo di nuovo al rifornimento e al giro di boa: 4° giro di 7, km 5.74 E Twitchell torna davanti. Bruni 13esima a 14.5.

00:35

Aumenta i colpi Ana Marcela Cunha, che sorpassa Ashley Twitchell e si porta avanti.

00:29

Ammonizione per la venezuelana Arevalo, che viaggia attorno alla 12esima posizione. Rachele è dietro di lei, sempre con un distacco dalla tsta di una dozzina di secondi.

00:27

Twitchell, pressata da Cunha, tenta il cambio di direzione per provare a riguadagnare la testa della gara, visto che la brasiliana le era incollata ai piedi.

00:23

Cunha salta il rifornimento per provare a riprendere Twitchell, che mentre beve sul dorso se ne accorge e molla lì la borraccia per ripartire subito.

00:20

Le ragazze si avvicinano di nuovo al rifornimento. L'acqua è molto calda e c'è bisogno di idratarsi e abbassare la temperatura con bevande fresche.

00:12

In testa ancora Twitchell, dietro si è leggermente staccata Cunha anche se è ancora seconda. Terza è la francese Grangeon De Ville.

00:05

Completato il secondo giro di sette. Bruni è 15esima a circa 12 secondi.

00:05

Siamo al rifornimento prima della met della gara. Ancora ammucchiata, il vantaggio di Twitchell si assottiglia e risale di qualche posizione Bruni.

00:00

Siamo alla mezz'ora di gara. Rachele è staccata di circa 20" dalla testa, ma è presto per fare qualsiasi tipo di pronostico visto che siamo più o meno a un quarto di gara.

23:56

Si è creato un po' di distacco tra Twitchell, Cunha e le altre. La statunitense è in testa da sola, segue la brasiliana, dietro tutte le altre, compresa la nostra Rachele Bruni, che viaggia attorno alla 18esima posizione.

23:49

Si va al primo rifornimento, ovviamente c'è un po' di caos. Ne escono davanti la brasiliana Ana Cunha e la statunitense Ashley Twitchell.

23:47

Cartellino giallo per la spagnola Paula Ruiz Bravo, cominciano le penalità alle altete.

23:45

Dopo circa 15 minuti le atlete sono ancora tutte vicine, prossime a completare il primo giro. In testa c'è la tdesca Leonie Beck, leggermente più avanti delle altre. Fatica per tutte comunque: al momento si nuota controcorrente, tante bracciate per pochi metri.

23:30 Si parte col nuoto in acque libere!

Amici di Eurosport, si parte con il nuoto in acque libere! Benvenuti quindi alla diretta scritta della 10 km femminile!

