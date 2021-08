Nuoto di fondo

Olimpiadi Nuoto di fondo - Lo spirito olimpico in acqua: Cherouati lotta e chiude con 18' di ritardo

Tokyo 2020 - Grandissima fatica per Souad Nefissa Cherouati, che arriva ultima e stremata al traguardo della 10 km in acque libere. Nonostante ciò, combatte per chiudere la gara e accumula un ritardo di quasi 18 minuti. Bravissima, questo è il vero spirito olimpico.

00:01:44, un' ora fa