La XXXII edizione dei Giochi olimpici estivi si disputerà dal 23 luglio all'8 agosto 2021 a Tokyo, un anno dopo rispetto al programma originario a causa del rinvio dovuto alla pandemia globale del Covid-19. Saranno presenti atleti di 33 sport diversi, per un totale di 50 discipline e 339 eventi che assegneranno le medaglie. Questo è il programma completo delle gare di nuoto in acque libere (o nuoto di fondo), con gli atleti partecipanti, il calendario delle gare e alcune curiosità.

Sede e programma

Le gare di nuoto in acque libere sono in programma all'Odaiba Marine Park il 4 e il 5 agosto. Sia tra gli uomini che tra le donne la distanza da coprire è di 10 km. Gli atleti gareggiano tutti insieme e le prove durano circa due ore.

Qualificazione

Nella gare in acque libere ci sono 25 atleti al via in entrambe le gare: tra gli uomini hanno strappato il pass i migliori 10 del Mondiale 2019, 11 atleti uscenti dalla successiva gara di qualificazione olimpica, 4 dalle qualificazioni continentali. Tra le donne sono in gara le migliori 10 del Mondiali 2019, le prime 10 della successiva gara di qualificazione olimpica, 4 in arrivo dalle qualificazioni continentali e un'atleta giapponese, visto che nessuna rappresentante del Paese che ospita i Giochi si era qualificato in precedenza.

Calendario

4 agosto - 10 km acque libere donne

5 agosto - 10 km acque libere uomini

L'Italia

Per il nostro Paese sono in gara tre atleti: Gregorio Paltrinieri (impegnato anche in piscina), Mario Sanzullo e Rachele Bruni. Tutti e tre hanno ottenuto la qualificazione già ai Mondiali 2019, dove avevano chiuso rispettivamente sesto, nono e terza le loro gare.

Storia

Il nuoto in acque libere è una disciplina giovane per quanto riguarda le Olimpiadi, avendo debuttato a Pechino 2008. L'Olanda è il Paese più vincente, avendo conquistato tre ori tra uomini e donne su sei gare complessive disputate. Gli altri Paesi in grado di ottenere il metallo più prezioso sono stati Russia, Tunisia e Ungheria. Il tedesco Thomas Lurz è l'unico plurimedagliato, grazie al bronzo di Pechino e l'argento di Londra. L'Italia è presente nel medagliere all time grazie al bronzo di Martina Grimaldi a Londra e all'argento di Rachele Bruni a Rio 2016.

