Un 14° posto: è stato questo l’esito della 10 km di nuoto di fondo nelle acque libere della baia di Tokyo, sede delle gare olimpiche per Rachele Bruni. L’azzurra, argento a Cinque Cerchi a Rio 2016 su questa distanza, non è riuscita a confermarsi sul podio al termine di una gara nella quale non ha tenuto il ritmo per via di una condizione fisica inaspettatamente non così eccellente.

"Ho sofferto subito, ho cercato di restare nel primo gruppo, ma quando hanno fatto lo strappo finale non ce l’ho fatta. Non era atteso questo risultato, provo rabbia, mi dispiace veramente tanto", le parole della toscana in lacrime ai microfoni della Rai.

Tokyo 2020 Il nuoto in acque libere a Tokyo 2020: programma, qualificati, calendario 08/07/2021 A 09:48

Ero tranquilla, ma ho accusato la gara veloce fin da subito, ho cercato di stare nel gruppo in fondo per non consumare energie ma ne ho consumate tante, troppe“, ha aggiunto Bruni che sul suo futuro agonistico dovrà prendere una decisione nei prossimi giorni a mente fredda.

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it: dal 19 luglio al 1 agosto, 3 giorni di free trial e abbonamento per 12 mesi a 29,90 euro complessivi. Attiva la promozione!

Tokyo 2020 CUNHA VINCE LA 10 KM, BRUNI 14ª UN' ORA FA