Tokyo 2020 Il nuoto in acque libere a Tokyo 2020: programma, qualificati, calendario 08/07/2021 A 09:48

23:45

Primo rifornimento. Wellbrok si reidrata, Olivier tira via dritto per andare a recuperarlo. Presto la boa.

23:45

Wellbrock è già lontano, prova a inseguirlo il connazionale Muffels. Paltrinieri è nel gruppone

23:40

ritmo altissimo per Wellbrock, che sta incredibilmente nuotando su ritmi da vasca. Ce la farà a resistere o arriverà il crollo? Il gruppo di inseguitori è già staccato.

23:35

C'è Paltrinieri, c'è l'indeciso Mellouli (prima non voleva partecipare, poi ci ha ripensato), ma 'è anche uno dei rivali di Greg in vasca, Wellbrock: il tedesco si porta subito avanti e cerca di andare via. L'acqua sembra molto calda anche oggi.

23:30 - Si parte con la 10 km maschile

Amici di Eurosport, benvenuti alla diretta scritta della 10 km maschile di nuoto di fondo. In acqua ci sono Gregorio Paltrinieri e Mario Sanzullo. 26 partecipanti e via che si va!

