01:33

La nostra diretta scritta si chiude qui, ma restate con Eurosport per tutti gli aggiornamenti dalle altre discipline!

01:32 - Finisce la gara

Con l'arrivo di Matej Kozubek, 24° a 13'18", la gara si chiude. Due si sono ritirati in precedenza.

01:26

Disfatta per Oussama Mellouli, che chiude con quasi 8' di ritardo.

01:21 - Che gara!

Mentre i tre del podio si abbracciano fuori dall'acqua, dietro stanno ancora arrivando. Che bella gara! Bravissimo Wellbrock, in testa dall'inizio, ma la rimonta di Paltrinieri, che ricordiamo essere ancora convalescente dalla mononucleosi, è mostruosa.

01:19 - Paltrinieri bronzo

Bravissimo Rasovszky a resistere: è argento e subito dietro di lui Gregorio Paltrinieri bronzo!

01:19 - Vince Wellbrock

Wellbrock arriva! Medaglia d'oro stupenda

01:18

Sembra una gara di Formula 1 tra Paltrinieri e Rasovszky! Greg si sposta, l'ungherese gli chiude la porta e gli si para davanti.

01:17

Rasovszky resiste e aumenta il ritmo, non vuole cedere il posto a Paltrinieri.

01:15

In un minuto di gara Paltrinieri ha ripreso l'ungherese e prova ad attaccare la medaglia d'argento. Wellbrock è pronto a spostarsi per entrare nell'imbuto del traguardo.

01:14 - 500 m al traguardo

Wellbrock, se non crolla, ha l'oro al collo. Rasowszky è a 16 secondi e Paltrinieri a 25. Gli altri sono oltre i 40 secondi.

01:11

Paltrinieri sta provando ad andare a prendere l'ungherese. Wellbrock sembra irraggiungibile.

01:09

Cedimento di Olivier alle spalle di Paltrinieri: si mette sul dorso e si riposa, attualmente il gruppetto degli inseguitori però sta provando ad andare a prenderlo.

01:07

Che gara di Wellbrock! Il tedesco allunga ancora, Rasovszky è nettamente staccato e ancor di più Paltrinieri, che per fortuna però è ancora da solo al terzo posto.

01:05

Al riferimento cronometrico degli 8.6 km Rasovszky ha 4.6 da Wellbrock e Paltrinieri 13 secondi.

01:04

Clamoroso! All'ultimo rifornimento non si ferma nessuno e Paltrinieri prova a passare all'esterno della boa per ricucire lo strappo. Solo l'ungherese prova a rfocillarsi, ma poi vede il pericolo e molla tutto.

01:03

Paltrinieri perde contatto dai primi due: Wellbrock e Rasovszky se ne stanno andando.

01:01

Paltrinieri rientra in traiettoria con gli altri. Wellbrock è davanti, poi Rasovszky e Paltrinieri è terzo.

00:59

Paltrinieri ora è attaccato a Olivier. Wellbrock sempre davanti, Paltrinieri cambia traiettoria per scrollarsi dalla scia gli altri.

00:54

Siamo a quasi un'ora e mezza di gara. Wellbrock è sempre davanti e ha Rasovszky in scia. Dietro ci sono Olivier, Kynigakis e Paltrinieri. Il rilevamento è 7.9 km.

00:49

Kynigakis salta il rifornimento e passa davanti a Paltrinieri, che ora è quinto.

00:48

Siamo al rifornimento. Olivier si riposa un attimo a dorso, sistema gli occhialini, ma non beve. Gli altri lo fanno tutti.

00:43

Ai 6.6 km Wellbrock ha 10 secondi di vantaggio su Paltrinieri, che è incollato a Rasovszky e Olivier. L'attacco del tedesco resiste.

00:39

Anche la grafica della gara dà Paltrinieri ufficialmente nel gruppo di testa. Wellbrock è leggermente avanti, ma gli altri tre non mollano (Olivier, Rasovszky e Paltrinieri).

00:36

Nuovo strappo di Wellbrock, che si è accorto dell'arrivo di Paltrinieri e prova a rilanciare l'azione.

00:33 - Mamma mia Greg!

Ai 5.7 che recupero di Paltrinieri! Il carpigiano è ora a 8" dai leader ed è quasi sui piedi di Olivier, rientrando in scia. Dietro sono a 16".

00:32

Nuovo rifornimento. Solo Olivier fa un pit stop breve (passateci il termine). Gli altri si abbeverano tutti perché fa molto caldo.

00:29

La gara si accende! Rasovszky e Wellbrock ricominciano a tirare, mentre Paltrinieri mette nel mirino Oliver, e riesce anche a liberarsi di Wilimovsky.

00:27

Siamo a metà gara: a 5.2 km Paltrinieri ora è a 15" dal leader, che è di nuovo Wellbrock.

00:25

Siamo nel tratto controcorrente. Rasovzky è davanti, Wellbrock è subito dietro, mentre Olivier si sta allontanando. Paltrinieri ora lo vede.

00:20

Rimescolamento di carte nel gruppetto di testa: c'è l'ungherese davanti ora, davanti a Wellbrock e Olivier. E dietro Greg sta tenendo un ritmo più alto rispetto ai fuggitivi.

00:18

Ai 4.3 Olivier è davanti di 1.6 a Wellbrock, Rasovszky è subito lì e ora Paltrinieri è a 18 secondi. Sanzullo nono a 32".

00:16

Altro rifornimento. I tre di testa si ristorano sul dorso, mentre gli altri hanno notevolmente ridotto il distacco. Paltrinier riparte presto.

00:11

Greg sta tirando! In 900 m recupera 4 secondi. Alla boa dei 3.8 km è staccato di 29 secondi.

00:09

Si ricompatta il gruppo di testa: Rasovszky rientra nella scia dei primi due e si va via tutti insieme.

00:04

Rasovszky prova a cambiare traiettoria, resta terzo ma è fuori rotta ora rispetto ai primi due. Tra gli inseguitori Paltrinieri ha staccato gli altri.

00:02

I tempi: Olivier a 3.5, Rasowsky a 5.9, Paltrinieri si mette a capo del gruppo di inseguitori con 33.5 di ritardo. E Wellbrock intanto accelera di nuovo. Sanzullo invece è 11° a 43 secondi.

00:00

Secondo rifornimento. Wellbrock si ferma, Olivier ricuce lo strappo e si mette in scia. I due vanno via mentre gli altri devono ancora arrivare. Paltrinieri ora (come il francese) è senza cuffia.

23:57

Riferimento cronometrico: Wellbrock è sempre avanti, Olivier ha perso qualche metro, Paltrinieri è risalito al sesto posto, ma con 36" di distacco. Sanzullo è 10° a 45".

23:55

Fanno sempre gara di testa Wellbrock e Olivier dopo 2 km di fatiche. Alle loro spalle Rasovszky.

23:48

Alla boa Olivier ha ripreso Wellbrock. Nel frattempo, dopo le meduse di ieri, i pesci oggi sono un po' turbolenti.

23:45

Primo rifornimento. Wellbrok si reidrata, Olivier tira via dritto per andare a recuperarlo. Presto la boa.

23:45

Wellbrock è già lontano, prova a inseguirlo il connazionale Muffels. Paltrinieri è nel gruppone

23:40

Ritmo altissimo per Wellbrock, che sta incredibilmente nuotando su ritmi da vasca. Ce la farà a resistere o arriverà il crollo? Il gruppo di inseguitori è già staccato.

23:35

C'è Paltrinieri, c'è l'indeciso Mellouli (prima non voleva partecipare, poi ci ha ripensato), ma 'è anche uno dei rivali di Greg in vasca, Wellbrock: il tedesco si porta subito avanti e cerca di andare via. L'acqua sembra molto calda anche oggi.

23:30 - Si parte con la 10 km maschile

Amici di Eurosport, benvenuti alla diretta scritta della 10 km maschile di nuoto di fondo. In acqua ci sono Gregorio Paltrinieri e Mario Sanzullo. 26 partecipanti e via che si va!

