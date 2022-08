La gerarchia del vecchio continente si conferma ancora una volta. Linda Cerruti e Costanza Ferro salgono nuovamente sul podio nella gara di duo libero, piazzandosi al terzo posto avanti al pubblico di casa dissipato nella piscina Nicola Pietrangeli, alle spalle dell’irraggiungibile Ucraina e dell’Austria.

Una gara difficilissima per la coppia azzurra, esibitasi nuovamente sulle note di Roboerboys Change the Formality con la coreografia disegnata da Vlada Chigireva, Aleksandra Patskevic e Svetlana Romashina; c’era la necessità di difendersi dall’attacco delle greche Sofia Malkogeorgou ed Evangelia Platanioti, con il punteggio di 90.2667 (27.1000, 36.2667, 26.9000), ma Cerruti e Ferro fanno nettamente meglio in 91.7000 (27.5000, 36.8000, 27.4000), migliorando di più di un punto rispetto a ieri.

Prestazione da applausi, leggera ed elegante, per la coppia ucraina di gemelle composta da Maryna e Vladyslava Aleksieva, punteggio di 94.7333 (28.2000, 38.1333, 28.4000), addirittura superiore a quello dell’argento mondiale e primo posto messo subito in cascina. Dietro di loro un’altra coppia di gemelle, quella austriaca di Anna-Maria ed Eirini-Marina Alexandri in 93.0000 (27.9000, 37.2000, 27.9000).

bronzo, l’Italia completa la ‘collezione’ di medaglie nel nuoto artistico, Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero, che vanno a caccia del titolo continentale dopo la vittoria iridata di Budapest. Con questo, l’completa la ‘collezione’ di medaglie nel nuoto artistico, dopo l’oro e i due argenti conquistati negli scorsi due giorni ; ora però il pensiero va immediatamente a, che vanno a caccia del titolo continentale dopo la vittoria iridata di Budapest.