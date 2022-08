Europei 2022 di nuoto artistico in corso di svolgimento al Foro Italico di Roma. Dopo conquistano l’argento nell’Highlights routine e mettono la ciliegina sulla torta su un pomeriggio perfetto. È grandissima Italia aglidi nuoto artistico in corso di svolgimento al Foro Italico di Roma. Dopo l’argento di Linda Cerrut i nel solo tecnico e l’oro storico di Giorgio Minisini nella stessa prova al maschile, Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Marta Iacoacci, Marta Murru, Enrica Piccoli, Federica Sala e Francesca Zuninoe mettono la ciliegina sulla torta su un pomeriggio perfetto.

Ad

La squadra azzurra, vicecampionessa del mondo in carica, ripropone l’Highlight Flags of Our Fathers di Rise of Evil del compositore e orchestratore romano Antongiulio Frulio e totalizza ben 91.7000 punti (27.7000 nell’esecuzione, 36.8000 nell’impressione artistica e 27.2000 nella difficoltà) grazie a una grandissima prova.

Nuoto Sincronizzato Minisini incanta Roma! Storico oro europeo nel nuoto artistico UN' ORA FA

Meglio delle ragazze italiane fanno solamente le dieci ucraine, che ottengono addirittura 94.0667 punti (28.2000, 37.8667, 28.0000) e vincono l’oro, bissando così il successo conquistato a fine giugno ai Mondiali di Budapest. Terzo gradino del podio invece per la Francia con 89.2000 punti (27.0000, 36.0000, 26.2000), mentre termina in quarta e ultima posizione l’Ungheria con 78.5667 punti (23.6000, 31.8667, 23.1000).

SPORT EXPLAINER: Nuoto sincronizzato

Nuoto Sincronizzato Linda Cerruti che brava! E' argento agli Europei nel solo tecnico UN' ORA FA