Minisini, in una gara pionieristica con quattro partecipanti, centra il successo davanti allo spagnolo Fernando Diaz Del Rio e al francese Quentin Rakotomalala. Quarto il serbo Ivan Martinovic.

Ad

Nuoto Sincronizzato Minisini ancora d'oro! Trionfo con Lucrezia Ruggiero nel duo misto libero 19 ORE FA

Sulle note del Deus ti salvet, Maria, l’Ave maria in sardo di Fabrizio De André con la voce di Mark Harris, Giorgio incanta la sua Roma con un esercizio da 88.4667 punti, ben 5.1334 rispetto allo spagnolo.

Rivedremo Giorgio in gara per l'ultima volta in questa rassegna continentale lunedì: sarà di nuovo in acqua con Lucrezia Ruggiero, questa volta con il duo misto tecnico.

SPORT EXPLAINER: Nuoto sincronizzato

Campionati Europei di nuoto sincronizzato Cerruti-Ferro di bronzo nel duo libero, trionfa l’Ucraina 20 ORE FA