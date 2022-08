Ottimo inizio di Linda Cerruti agli Europei 2022 di nuoto artistico in corso di svolgimento al Foro Italico di Roma. Nel round di qualificazione del solo femminile l’azzurra ha totalizzato 91.3000 punti (27.6000 nell’esecuzione, 36.4000 nell’impressione artistica, 27.3000 nella difficoltà) e ha chiuso in seconda posizione. L’appuntamento con la finale è ora per domenica mattina: lì la nativa di Savona andrà a caccia di una medaglia importante.

Meglio dell’italiana ha fatto soltanto la fuoriclasse Marta Fiedina. L’ucraina, reduce dalle cinque medaglie conquistate ai recenti Mondiali di Budapest, si è messa in grande mostra con una routine perfetta e ha terminato con addirittura 94.0000 punti (28.2000, 37.6000, 28.2000). Terza invece la greca Evangelia Platanioti, autrice di una prova da 91.0667 punti (27.2000, 36.6667, 27.2000).

Completano la top five l’austriaca Vasiliki Alexandri, quarta con 90.3333 punti (27.1000, 36.1333, 27.1000), e la francese Eve Planeix, quinta con 88.1667 (26.2000, 35.4667, 26.5000). Le altre atlete che si sono qualificate per la finale di domenica sono la tedesca Marlene Bojer (83.6667), la svizzera Ilona Fahrni (82.5333), l’israeliana Polina Prikazchikova (82.4333), la britannica Robyn Swatman (80.7667), la georgiana Maria Alavidze (80.5000), la sammarinese Jasmine Verbena (80.1333) e la slovacca Viktoria Reichova (77.4667).

