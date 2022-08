E’ arrivata la prima medaglia per l’Italia in questi Europei 2022 di nuoto. Nella danza in vasca, il nuoto artistico, lo stadio Nicola Pietrangeli è stato teatro della Finale della routine tecnica della prova a squadre. Una gara in cui arte e razionalità hanno . Nella danza in vasca, il nuoto artistico, lo stadio Nicola Pietrangeli è stato teatro della Finale della. Una gara in cui arte e razionalità hanno trovato una sintesi in acqua

Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Costanza Di Camillo, Gemma Galli, Marta Iacoacci, Marta Murru, Enrica Piccoli, Federica Sala e Francesca Zunino sono riuscite a mettere insieme un ottimo esercizio, il cui titolo era Super Eroi. Le azzurre, accompagnate da We Can Be Superheroes” di Antongiulio Frulio, hanno voluto rappresentare nel loro incedere tutte le emozioni di coloro i quali lottano con tutte le proprie forze difendendo, proteggendo, rassicurando in un contesto di perenne difficoltà.

Le nostre portacolori hanno totalizzato lo score di 90.3772 (27.4000 nell’esecuzione, 27.4000 nell’impressione artistica, 35.5772 negli elementi). Una prova quindi di qualità della formazione guidata da Patrizia Giallombardo, che ha assorbito anche il clima di grande partecipazione emotiva.

L’oro, come da pronostico, è andato all’Ucraina (92.5106), in una rassegna continentale priva di Russia e Bielorussia per via delle note vicende legate al conflitto bellico in territorio ucraino. E’ chiaro che l’assenza della formazione russa, in particolare, si faccia sentire, parlando del riferimento della disciplina. A completare il podio c’è la Francia che ha totalizzato un score di 88.0093.

