Un argento che sa di oro per Linda Cerruti agli Europei di nuoto artistico di scena nello Stadio Nicola Pietrangeli di Roma. La sincronetta nativa di Genova strappa un secondo posto di valore assoluto nella gara del solo tecnico femminile, dietro alla sola ucraina Marta Fiedina, che conferma il suo titolo continentale.

Ad

È un esercizio praticamente perfetto, quello di Linda, che ha deciso di riportare la stessa routine dei Mondiali, quella ‘Gift of the Gods’ dei Two Steps from Hell & Nick Phoenix con la coreografia di Vlada Chigireva valevole per il quarto posto iridato. Stavolta però l’azzurra pulisce tutte le minime imperfezioni e trascina tutto il Pietrangeli, riuscendo così a mettersi alle spalle lo spauracchio Evangelia Platanioti con il punteggio di 90.8839 (27.8000, 27.4000, 35.6839).

Nuoto Sincronizzato Prima medaglia azzurra agli Europei: argento alle sincronette IERI A 13:59

E alla fine non è nemmeno la greca a potersi fregiare del podio continentale, poiché l’ellenica, che aveva chiuso in 88.9965 (27.3000, 27.0000, 34.6965) viene beffata dall’austriaca Vasiliki Alexandri, che con una grandissima routine supera il muro dei 90 punti chiudendo a pochissima distanza dalla Cerruti, in 90.0156 (27.1000, 27.2000, 35.7156).

La vittoria, come detto in precedenza, è andata all’ucraina Fiedina, che conferma il proprio titolo conquistato nell’ultima edizione in 92.6394, ma per Linda rimane la soddisfazione di essersi riscattata dopo i brucianti quarti posti ottenuti ai Mondiali.

CERRUTI/FERRO DA APPLAUSI SULLE NOTE DE "LA RIPARTENZA"

Nuoto Sincronizzato Linda Cerruti seconda nel preliminare del solo libero IERI A 11:12