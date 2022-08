Dall’11 al 15 agosto l’Italia del nuoto artistico sarà protagonista degli attesi Europei 2022 a Roma. La squadra guidata dal DT Patrizia Giallombardo vorrà Mondiali a Budapest (Ungheria). Il conto alla rovescia sta per scadere.. La squadra guidata dal DTvorrà dar seguito agli eccezionali risultati , dalla rilevanza storica, ottenuti nei

Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero. A tali podi vanno aggiunti l’argento negli Highlight e i 2 due bronzi nel Libero combinato e nel Team tecnico. Le cinque medaglie iridate sono state di altissimo valore nel percorso di questa disciplina e tra queste spiccano chiaramente i due ori conquistati nel routine “free” e tech” del duo mixed formato da. A tali podi vanno aggiunti

Ad

Un movimento che però continua a lavorare con una certa regolarità e i 7 argenti e 5 bronzi agli Europei juniores ad Alicante parlano chiaro. Una rassegna continentale dove per la prima volta si è disputata una gara individuale maschile in cui Filippo Pelati si è piazzato secondo nel tecnico e terzo nel libero.

Nuoto Sincronizzato Mondiali, Linda Cerruti quarta per mezzo punto nel solo tecnico 18/06/2022 A 15:41

Legata a questa specialità assisteremo a una grande novità negli Europei assoluti, dal momento che il solo maschile sarà riproposto anche in questa competizione. Spetterà a Minisini gareggiare e le motivazioni per lui sono altissime perché essere in acqua a Roma, potendo mettere in mostra le proprie capacità in una gara di questa tipologia ha molteplici significati e non solo sportivi.

Una disciplina, infatti, che vuol aprirsi sempre di più alla pratica dei ragazzi e non solo più delle donne. Da questo punto di vista vedremo il “Golden Boy” del nuoto artistico italiano nella routine tecnica, accompagnato dalla musica A Plastic Sea, ispirata dalle parole di David Attenborough, divulgatore scientifico e naturalista britannico. Una composizione, come riportato sul sito della FIN, volta a richiamare l’attenzione sull’impatto che l’attività umana ha sugli ecosistemi marini e sul legame che questi hanno con la vita sul nostro pianeta.

Nel solo libero, invece, la routine avrà come riferimento musicale “Deus ti salvet Maria“, ovvero Ave Maria in sardo di Fabrizio de André, con la voce di Mark Harris. Un esercizio in cui si rappresenterà la continua ricerca di senso dell’uomo che, solo sulla terra, si rivolge a divinità e santi per fare luce su una realtà a volte troppo grande per essere compresa.

L’obiettivo per Minisini sarà quello di recitare il ruolo del primattore in questa specialità, come anche nel duo misto con la menzionata Lucrezia Ruggiero, rendendo questa edizione degli Europei per lui e per l’Italia indimenticabile.

PROGRAMMA SOLO UOMINI EUROPEI 2022 NUOTO ARTISTICO

12 agosto

ore 16.40 Finale solo tecnico uomini

14 agosto

ore 10.30 Finale solo free uomini

SPORT EXPLAINER: Nuoto sincronizzato

Nuoto Sincronizzato Nuoto sincronizzato, Cerruti e Ferro quinte dopo la 1a fase 17/06/2022 A 20:30