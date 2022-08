Prendete il podio del duo tecnico, copiatelo e incollatelo: avrete le prime tre posizioni del duo libero nella terzultima gara degli Europei di nuoto artistico che si concluderanno quest’oggi. Linda Cerruti e Costanza Ferro si confermano la terza forza continentale alle spalle di Ucraina ed Austria, nonostante un errore nel finale che rischiava di compromettere la prestazione.

Le ‘gemelle diverse’ si sono esibite sulla musica di ‘A little party never killed nobody’ di Fergie, Q Tip & GoonRock, con la coreografia di Svetlana Romashina. Il solito esercizio pulito da parte loro, almeno fino alle ultimissime battute, quando la Ferro ha compiuto un piccolo errore, subito notato sia dalla direttrice tecnica Patrizia Giallombardo che da Costanza stessa.

Ad

Nuoto Sincronizzato Italia d'argento europeo nel libero combinato 20 ORE FA

Linda, da buona capitana, si è subito prodigata a consolare amabilmente la sua compagna, che però aveva un velo di tristezza, quasi di angoscia nel viso. Sparito poi al giudizio dei giudici, che giudicano la sbavatura come veniale e permettono alle azzurre di incamerare un bel 90.3577 (27.2000 nell’esecuzione, 27.3000 nell’impressione artistica e 35.8577 negli elementi).

Ai primi due posti, le solite due coppie di gemelle: l’Ucraina può ancora esultare con Maryna e Vladyslava Aleksiiva, prime in 92.8538 (28.000 nell’esecuzione, 28.6000 nell’impressione artistica e 36.2538 negli elementi), avanti all’Austria di Anna Maria ed Eirini-Marina Alexandri in 91.9852 (27.9000, 27.7000, 36.3852). Ai piedi del podio ancora una volta la Grecia di Sofia Malkogeorgou ed Evangelia Platanioti in 88.4669 (26.8000, 26.7000, 34.9669).

CERRUTI/FERRO DA APPLAUSI SULLE NOTE DE "LA RIPARTENZA"

Nuoto Sincronizzato Minisini e i giudici: “Non possono valutarci come donne" UN GIORNO FA