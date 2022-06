SI è appena conclusa la fase preliminare del duo tecnico valevole per i Mondiali di nuoto artistico 2022 di scena a Budapest (Ungheria). Nella piscina di Szechy sono scese in acqua trentadue coppie, tra cui quella italiana composta da Linda Cerruti e Costanza Ferro, e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a scoprire i risultati di oggi.

Il miglior punteggio di giornata è stato quello delle cinesi Liuyi Wang e Qianyi Wang. Le due gemelle hanno compiuto una routine davvero grandiosa e hanno totalizzato 92.6378, con 27.900 di esecuzione, 28.0000 di impressione e 36.7378 di elementi. Seconda posizione invece per le gemelle ucraine Maryna Aleksiiva e Vladyslava Aleksiiva con 91.8565 (27.4000, 28.1000, 36.3565), mentre hanno concluso al terzo posto, leggermente staccate dalla coppia di testa, le austriache Anna-Maria Alexandri ed Eirini Alexandri con 90.2869 (27.4000, 27.2000, 35.6869).

A giocarsi un posto sul podio nella finale di domenica ci saranno anche le giapponesi Moe Higa e Megumu Yoshida,quarte quest’oggi con 90.0294 (27.0000, 27.3000, 35.7294), e le azzurre Linda Cerruti e Costanza Ferro. Le due italiane si sono esibite sulle note di A little party never killed nobody, di Fergie, Q Tip e GoonRock con la coreografia curata da Svetlana Romashina ed hanno chiuso quinte con un buon 89.4116 (26.8000, 27.300, 35.3116).

Più indietro e con poche chance di andare a medaglia le altre qualificate per la finale, ovvero le messicane Nuria Diosdado Garcia e Joana Jimenez Garcia (85.6160), le olandesi Bregje De Brouwer e Marloes Steenbeek (85.5859), le statunitensi Anita Alvarez e Megumi Field (85.5281), le britanniche Kate Shortman ed Isabelle Thorpe (84.8081), le israeliane Eden Blecher e Shelly Bobritsky (84.0556), le tedesche Marlene Bojer e Michelle Zimmer (82.7121) e le coreane Yoonseo Hur e Riyoung Lee (80.6840).

