Non basta una grande prova a Linda Cerruti per poter ottenere la tanto agognata affermazione sul panorama internazionale. La ventottenne azzurra si ferma al quarto posto nella finale di solo tecnico femminile dei Mondiali di Budapest, perdendo il duello a distanza con la greca Evangelia Platanioti per poco meno di mezzo punto.

In una gara dominata dalla giapponese Yukiko Inui, inarrivabile con il suo 92.8662, l’azzurra ha messo in acqua una prestazione assai precisa e pulita sulle note di Gift of the Gods dei Two Steps from Hell & Nick Phoenix con la coreografia di Vlada Chigireva, permettendo così di accumulare un punteggio di 89.0142, un miglioramento di quattro decimi rispetto alla prova di ieri.

Ad

Platanioti ha fatto ancora meglio, superando Cerruti sia nell’esecuzione (27.4000 a 27.2000) che negli elementi (34.9110 a 34.7142), con la greca che si prende dunque il terzo posto sul podio con 89.5110. Il podio è completato dall’ucraina Marta Fiedina, argento con 91.9555.

Nuoto Sincronizzato Nuoto sincronizzato, Cerruti e Ferro quinte dopo la 1a fase 21 ORE FA

Alle spalle di Linda c’è l’austriaca Vasiliki Alexandri, altra accreditata per il terzo posto, in 88.9841; se si prendessero in esame solo gli elementi Alexandri sarebbe terza in 35.5841, ma viene penalizzata dalle altre due voci, rispettivamente 26.8000 e 26.6000. Classifica completata con la statunitense Anita Alvarez (86.2807), la britannica Kate Shortman (85.1632), la messicana Joana Jimenez Garcia (83.8394), la francese Oriane Jaillardon (83.6865), la canadese Audrey Lamothe (83.0909), la tedesca Marlene Bojer (81.4450) e la sudcoreana Riyoung Lee (80.5294).

Nuoto Sincronizzato La Nazionale ucraina è arrivata martedì mattina a Ostia 08/03/2022 A 11:54