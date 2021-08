E' stato un esordio incoraggiante per il duo di nuoto artistico Linda Cerruti e Costanza Ferro: le azzurre hanno affrontato la fase preliminare di prova libera col piglio giusto, classificandosi seste. Domani 3 agosto andrà in scena la prova tecnica, i cui voti si sommeranno a quelli maturati oggi, e da lì sapremo se le due azzurre saranno qualificate per la finale (avanzano le migliori 12).

Cerruti e Ferro si sono esibite nella routine intitolata "La Ripartenza", mostrando un sorprendente sincronismo nella parte di gambe. L'esecuzione generale non è stata certo perfetta, ma le azzurre hanno di sicuro terminato la propria routine in crescendo, e la giuria ha tenuto conto del coefficiente di difficoltà elevatissimo; alla fine le azzurre sfondano il muro dei 90.0000 punti: 91.2000 punti complessivi, di cui 27.6000 per l’esecuzione, 36.0000 per l’impressione artistica e 27.6000 per la difficoltà.

Il duo ha terminato il preliminare in sesta posizione, in scia della sesta piazza finale maturata nell'edizione di Rio 2016. La speranza di una medaglia è pur sempre viva, perchè eccezion fatta per le russe, tutte le avversarie sono appaiate in termini di punteggio. Fa spavento invece la prestazione del duo del ROC, che nonostante un sabotaggio iniziale - la musica si è inceppata costringendo le russe a ripetere l'ingresso - hanno sfoderato una prestazione praticamente perfetta. 97.9000 per la Kolesnichenko e la Romashina, che prenotano già l'oro. Alle loro spalle una Cina combattiva (96.2333) e l'Ucraina (94.9333).

