La squadra greca di nuoto artistico è stata esclusa dai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 per una serie di casi positivi al Coronavirus. Tutto è nato dal contagio di cinque membri della delegazione che sono entrati in contatto con sette nuotatori. Tutti gli atleti ritenuti "contatti stretti" sono stati collocati in una struttura di isolamento fuori dal Villaggio Olimpico. Discorso diverso per altri otto nuotatori che non hanno preso parte alla competizione a squadre in seguito ai contagi dei connazionali.

Masa Takaya, il portavoce di Tokyo 2020, ha affermato in una nota: "Abbiamo proposto alla delegazione greca di trasferire immediatamente i sette atleti in una struttura specifica ed hanno subito accettato". Il giapponese ha continuato dicendo:"Tutti e sette sono stati trasferiti fuori dal Villaggio Olimpico nella giornata di ieri. I loro nuotatori non hanno gareggiato negli eventi di coppia e non sono più idonei a partecipare alla gara a squadre. Auguriamo loro una pronta guarigione".

