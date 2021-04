Giochi olimpici estivi si disputerà dal 23 luglio all'8 agosto 2021 a Tokyo, un anno dopo rispetto al programma originario a causa del rinvio dovuto alla pandemia globale del Covid-19. Saranno presenti atleti di 33 sport diversi, per un totale di 50 discipline e 339 eventi, per cui nuoto sincronizzato (o nuoto artistico), con qualificati, eventi in calendario e alcune curiosità. La XXXII edizione deisi disputerà dal 23 luglio all'8 agosto 2021 a, un anno dopo rispetto al programma originario a causa del rinvio dovuto alla pandemia globale del Covid-19. Saranno presenti atleti di 33 sport diversi, per un totale di 50 discipline e 339 eventi, per cui verranno assegnate altrettante medaglie . Questo è il programma completo del(o nuoto artistico), con qualificati, eventi in calendario e alcune curiosità.

Sede e gare in programma

Le gare di nuoto sincronizzato sono in programma dal 2 al 7 agosto al Tokyo Aquatics Centre. Sono previsti due eventi, entrambi esclusivamente femminili: il duo e la gara a squadre. Sia la gara di duo che quella a squadre si articolano in due esibizioni: la prova tecnica e la prova libera, i cui punteggi vengono sommati per delineare la classifica finale. La prova tecnica include cinque movimenti predefiniti per un massimo di 2 minuti e 50 secondi di esibizione. La prova libera dura tra i 3 e i 4 minuti. Entrambe le prove vengono accompagnate dalla musica. I parametri da rispettare sono sincronizzazione, grado di difficoltà, tecnica e coreografia.

Qualificazione

Sono 104 gli atleti in gara nel nuoto sincronizzato a Tokyo 2020. I Paesi che qualificano una squadra posso selezionare due membri del team per la gara di duo. Nella prova a squadre gli spot sono 10 e si qualificano le vincitrici dei tornei continentali (Giappone di diritto per l'Asia) più le prime due dei Mondiali del 2019 più le migliori tre del torneo di qualificazione olimpica in programma a Barcellona dal 10 al 13 giugno. Nel duo gli spot sono 22: si qualificano i migliori piazzati dei cinque campionati continentali che non abbiano già una squadra qualificata, più le migliori sette del torneo preolimpico di Barcellona, più due coppie per i Paesi qualificati nella prova a squadre. Australia, Canada, Cina, Egitto, Giappone, ROC (Russia) e Ucraina sono i Paesi già qualificati per la prova a squadre e di conseguenza nel duo. Nel duo già sicuri del pass anche Kazakhstan, Messico, Nuova Zelanda, Sudafrica e Spagna.

Calendario

2 agosto - fase preliminare prova libera duo

3 agosto - prova tecnica duo

4 agosto - finale prova libera duo

6 agosto - prova tecnica a squadre

7 agosto - prova libera a squadre

L'Italia

La squadra azzurra non ha raggiunto la qualificazione e si giocherà le sue carte nel preolimpico di Barcellona del prossimo giugno. Da assegnare ancora 3 spot nella gara a squadre e 7 nel duo.

Storia

Il nuoto sincronizzato è entrato nel programma olimpico a Los Angeles 1984. In passato c'erano anche gare di singolo, uscite di scena da Atlanta 1996, anno dell'introduzione della gara a squadre. La Russia ha vinto ben 10 medaglie d'oro, mentre il Paese con più podi complessivi è il Giappone, 14 (ma nessun successo!). Le russe Anastasija Davidova, Svetlana Romasina e Natalija Iscenko sono le atlete più vincenti con ben 5 ori a testa. Oltre ai Paesi citati, solo Stati Uniti, Canada, Cina, Spagna e Francia ha conquistato una medaglia olimpica in questa disciplina. A Rio 2016, l'Italia fu sesta nel duo con Linda Cerruti e Costanza Ferro e quinta nella gara a squadra, dove oltre alle doppiste gareggiarono anche Elisa Bozzo, Beatrice Callegari, Camilla Cattaneo, Manila Flamini, Francesca Deidda, Mariangela Perrupato, Sara Sgarzi.

