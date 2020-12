Non arriva la qualificazione olimpica nei 100 stile libero maschili per i gli atleti iscritti alla gara regina degli Assoluti invernali di nuoto a Riccione. Nella piscina romagnola le attese c’erano, ma evidentemente qualcosa non è andato per il verso giusto. Alessandro Miressi, campione europeo a Glasgow nel 2018, aveva in testa il 47″9, tempo-limite richiesto per i Giochi, ma il suo ritorno non è stato all’altezza dei suoi migliori, dopo un passaggio giusto di 23″15 nei primi 50 metri. Per lui infatti è arrivato un 48″22 che un po’ d’amarezza la lascia in vista di quel che sarà, dal momento che il piemontese dovrà programmare tutta la sua preparazione per i campionati italiani primaverili di marzo, dove però il limite sarà più accessibile.