campionati cinesi in vasca corta di scena a Pechino. Li Bingjie, infatti, è stata protagonista di una prestazione sensazionale nei 400 stile libero donne. La classe 2002 ha infatti siglato il nuovo record del mondo della distanza. L'atleta cinese infatti ha coperto le sedici vasche (da 25 metri) in 3:51.50, migliorando il primato mondiale precedente detenuto dall'australiana Ariarne Titmus (3:53.92). Una prestazione straordinaria e particolare anche per la gestione gara dal momento che l'asiatica si è esibita in una prova in negative-split (1:55.88 – 1:55.42).

Li Bingjie, già bronzo alle Olimpiadi di Tokyo in questa specialità e oro a Cinque Cerchi nella staffetta 4×200 sl, ha mostrato chiari segnali di vitalità, confermandosi grande interprete della piscina da 25 metri. Nella sua carriera, infatti, ci sono ben tre ori mondiali in vasca corta (400 e 800 sl ad Abu Dhabi nel 2021; 4×200 sl ad Hangzhou nel 2018).

Una rassegna cinese nella quale altri atleti si stanno mettendo in evidenza: Qin Haiyang nei 100 rana maschili ha migliorato il primato nazionale (56.31); nei 100 misti donne la giovane Yu Yiting si è imposta con il significativo 58.27; Zhang Yufei ha posto il proprio sigillo nei 50 stile libero donne in 23.82. In questi ultimi due casi parliamo sempre di record cinese.

