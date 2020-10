Dopo due settimane, ecco la buona notizia per Federica Pellegrini : in seguito il tampone odierno, la Divina del nuoto è risultata negativa al coronavirus. La campionessa olimpica di Pechino 2008 aveva annunciato di aver contratto il virus lo scorso 15 ottobre, mentre l'accertamento di due giorni fa aveva svelato che l'azzurra fosse ancora debolmente positiva. Durante questo periodo, lei si era dimostrata piuttosto abbattuta a riguardo, tenendo una sorta di diario su Instagram per aggiornare i fan sulla sua situazione. Ora la "liberazione", con Federica che ha letteralmente esultato sui propri profili social.

La Pellegrini, dopo esser stata costretta a saltare il meeting di Budapest a cui doveva prendere parte, potrà tornare in vasca come consentito agli atleti di alto livello. Per tornare a gareggiare, invece, dovrà aspettare l'idoneità da parte dei medici ma non dovrebbe essere una pratica particolarmente lunga.