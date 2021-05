Italia che si concede un bronzo per rinascere? Un po’ sì. Il riferimento è alla 4×200 stile libero femminile che agli Europei 2021 di Budapest (Ungheria) ha colto un risultato significativo in una prova molto lottata e serrata. Stefania Pirozzi (1’59″34), Sara Gailli (1’59″94), Simona Quadarella (2’00″61) e Federica Pellegrini (1’56″54) hanno dato il loro contributo per centrare il target con il crono di 7’56″72. Un riscontro però non sufficiente, dal punto di vista del pass olimpico rispetto a quanto previsto dalla FIN (7’53″0).

Federica Pellegrini ha trascinato letteralmente le sue compagne, nonostante le fatiche delle gare precedenti. Brava anche Quadarella che , nonostante le fatiche delle gare precedenti. Brava anche Quadarella che , pur con lo stress non indifferente dei 1500 sl vinti quest’oggi alla grande , ha dato tutto quello che aveva. Alla fine della fiera il successo è andato alla Gran Bretagna (7’53″15) a precedere l’Ungheria (7’56″26) e appunto le azzurre.

