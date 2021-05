Benedetta Pilato ha stampato il terzo tempo nelle odierne qualificazioni dei 100 metri rana degli Europei 2021 di nuoto. Tuttavia, ciò non è bastato alla nuotatrice azzurra per strappare il pass per la prossima fase, poiché si qualificano solo le prime due di ogni nazione e Arianna Castiglioni e Martina Carraro, rispettivamente prima e seconda, hanno saputo fare meglio rispetto a lei.

La prova della azzurra, che ricordiamo essere al debutto a un Europeo in vasca lunga, ad ogni modo, resta ampiamente positiva. Nessuna, al di fuori delle altre italiane, è stata capace di fare un tempo migliore del suo 1’06″34. Purtroppo, però, Benedetta paga un regolamento quantomai discutibile.

Europei di Nuoto Miressi e Castiglioni sugli scudi, Paltrinieri stanco 34 MINUTI FA

Queste le dichiarazioni rilasciate, dopo la gara, da Benedetta Pilato: “Avevo un po’ di ansia, sinceramente, durante la gara. Eravamo quattro italiane di livello, sapevamo che qualificarsi era molto difficile. L’obiettivo, ad ogni modo, resta un altro. Ci sarà tempo per dimostrare che merito il posto che mi sono guadagnata per le Olimpiadi di Tokyo“.

Panziera: “Non c'è niente di più stimolante di un'Olimpiade"

Europei di Nuoto Detti 4° nei 400 sl europei: "Deluso, ma sono sotto carico" 19 ORE FA