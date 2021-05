Nicolò Martinenghi si è dovuto accontentare del Adam Peaty, poi vincitore, e al bielorusso Ilya Shymanovich, ma si è sgonfiato subito dopo la virata, non resistendo ai ritorni di Arno Kamminga, secondo, e James Wilby, terzo. si è dovuto accontentare del quinto posto nella finale dei 100 metri rana negli Europei di nuoto di Budapest , in Ungheria. Il 21enne varesino, che ha avuto accesso all’ultimo atto con il secondo tempo assoluto, era partito a ritmi alti per tenere il passo di, poi vincitore, e al bielorusso, ma si è sgonfiato subito dopo la virata, non resistendo ai ritorni di

Il 58.97 è lontano dai suoi standard; addirittura negli ultimi 50 metri è risultato il più lento in vasca, chiudendo in 32” netti. Intervistato dai microfoni della Rai, Martinenghi non cerca scuse:

Mi spiace molto, mi sentivo molto male in acqua. Purtroppo si è dimostrata una gara dove non si possono fare errori.

Il nuotatore varesino non è contento della sua performance, ma non sa spiegare cosa sia andata male: “Sin dalla prima bracciata non mi sentivo bene. Purtroppo i tempi alla fine si sono dimostrati alla mia portata e sono molto rammaricato. Cosa ho sbagliato? Sinceramente non lo so. Ora però c’è la gara dei 50 metri, concentriamoci su quella“.

