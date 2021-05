Lo sport agonistico non è solo di chi lo pratica. Per ogni atleta che gareggia, alle spalle c'è un team di professionisti che rende possibile che tutto ciò avvenga. Quindi, a conti fatti, se un atleta vince una medaglia, in realtà non la vince del tutto da solo, benchié sia materialmente lui a conquistarla.

Questo discorso si può comprendere pienamente guardando il video girato ai due coach dell'Italia del nuoto di fondo al momento dell'arrivo della 5 km maschile: Gregorio Paltrinieri conquista l'oro e poco dopo, in una lotta a coltello, anche Dario Verani fa suo il bronzo. E per Fabrizio Antonelli e Stefano Rubaudo non può esserci coronamento migliore del lavoro svolto insieme; nessuno dei due nasconde la propria incontenibile gioia e guardare quanto esultano è davvero bellissimo.

