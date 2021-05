Simona Quadarella non finisce di stupire: la 22enne romana vince l'oro nei 400 stile libero agli Europei di nuoto in corso alla Duna Arena di Budapest. Per l'azzurra, che ha chiuso la gara col tempo di 4'04"66, si tratta della sesta medaglia d'oro in carriera a un Europeo, la terza in questa edizione dopo le tre conquistate a Glasgow nel 2018. La medaglia d'argento va alla russa Anna Egorova (4'06"05), il bronzo all'ungherese Boglarka Kapas (4'06"90).

