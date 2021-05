BacktoBack! Gregorio Paltrinieri Gregorio Paltrinieri è campione europeo anche nella 10km di fondo. Il nuotatore carpigiano si consacra anche nella distanza olimpica nella kermesse continentale di Budapest vincendo una gara difficilissima con una tattica perfetta e una padronanza fisica devastante.

Il commento

La gara viaggia tranquilla fino all'alba del nono chilometro, con Wellbrock a fare il ritmo e Kristof Rasovszky sempre in seconda posizione. Paltrinieri accusa un po' stanchezza e staziona dietro, ma verso la fine del quarto giro risale quasi tutto il gruppo e si piazza nella top4. Alla vigilia dell'ultima tornata il francese Reymond apre il gas e prova l'allungo, ma Wellbrock Paltrinieri e Rasovszky rispediscono il tentativo al mittente. Poco dopo si porta avanti anche Pardoe, ma è sempre SuperGreg a chiudere il buco.

Ai -750m Gregorio piazza l'allungo. Scala le marce e si mette in testa senza voltarsi più indietro. Weertman e Olivier tengono la scia, mentre Wellbrock e Rasovszky mollano il colpo. Ai -600 c'è l'ennesima accelerazione del fenomeno italiano, con l'unico in grado di tenere il ritmo che risponde al nome di Marc-Antoine Olivier. Wellbrock non ci sta e si gioca anche l'ultima carta, ma quando mancano meno di 300 metri Paltrinieri è ormai troppo distante.

Con una tattica di gara assolutamente perfetta, e una padronanza fisica da atleta top-mondo, Gregorio Paltrinieri si mette in tasca la seconda medaglia d'oro consecutiva in questi Europei di Budapest e trova le risposte che cercava in vista di Tokyo (la 10km è disciplina olimpica, al contrario della 5km). Dietro di lui il francese Olivier (argento) e il tedesco Wellbrock (bronzo). Sesto posto per Mario Sanzullo, mentre Domenico Acerenza finisce nono.

