Gregorio Paltrinieri è campione europeo nei 5 km di fondo. Il nuotatore carpigiano si consacra nella sua gara d'esordio nella kermesse continentale di Budapest vincendo una gara difficilissima, a tratti sofferta e con un finale entusiasmante. Altrettanto bella, però, è la doppietta per l'italia perché Dario Verani sale sul podio col bronzo al collo.

La gara parte con un bel ritmo e subito Greg si porta nel gruppo di testa, pronto a non lasciar andare via né Wellbrock, né i due francesi Olivier e Fontaine, ma soprattutto Kristof Rasovszky, che è quello che impone il ritmo per tutta la gara.

A lungo restano tutti compatti in testa, poi pian piano l'ungherese aumenta il colpi e gli altri dietro accusano. A circa due terzi, lo stesso Greg sembra appannato, esce dalla scia degli avversari e sprofonda attorno alla quarta-quinta posizione. Il ritmo per Rasovszky però alla fine è troppo alto e lo costringe a pagare dazio, perché gli altri si mantengono più costanti dietro di lui e attorno agli ultimi 700 metri lo riassorbono ormai in affanno.

Il finale di Paltrinieri, che aveva invece sapientemente dosato le energie, è imperioso. A circa 200 m dalle piastre cambia marcia, saluta tutti e se ne va. Nel frattempo, però, rientra nel gruppo anche Verani che chiude con una bellissima progressione. Mentre Paltrinieri chiude la gara in 55:43.3, il solo Marc-Antoine Olivier riesce a contenere i danni e fa suo l'argento con 1.8 di distacco, mentre Dario Verani completa la rimonta ed è splendido bronzo a 3.3. Beffa dunque per Rasovszky, quarto a 4 secondi.

Il prossimo appuntamento per Gregorio Paltrinieri sarà giovedì con la gara olimpica: la 10 km lo aspetta e lui è pronto a mettersi in gioco di nuovo

