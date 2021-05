Simona Quadarella è la prim medaglia d'oro che arriva dalle corsie degi Europei di nuoto. L'azzurra vince gli 800 sl in 8:20.23 davanti ad Anastasia Kirpichnikova e Anna Egorova. Quinta Martina Caramignoli.

Non è una prova di quelle tirate per Simona, che però dopo le prime vasche d'assestamento in cui rimane con le due russe, si porta davanti e setta il passo. non si vola sull'acqua, ma la regolarità di Quadarella è troppo rapida per le altre, che progressivamente perdono terreno.

Nelle ultime due vasche, Kirpichnikova prova ad aumentare la gambata e tentare la rimonta, ma l'azzurra è lontana e chiude in serenità, con l'inseguitrice staccata di 1.63 e la sua connazionale addirittura di 6.33.

Per Simona Quadarella si tratta del quarto oro europeo in vasca lunga dopo la tripletta di Glasgow 2018 con 400, 800 e 1500.

