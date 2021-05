Simona Quadarella si è confermata Campionessa d’Europa sugli 800 metri stile libero. La romana ha secondo titolo continentale su questa distanza dopo quello ottenuto a Glasgow nel 2018. Tre anni fa l’azzurra trionfò anche su 400 e 1500, impresa che cercherà di ripetere anche nella capitale magiara. La 22enne si è messa al collo la medaglia d’oro col crono di 8:20.23, al termine di una gara controllata dall’inizio alla fine senza particolari patemi d’animo e che lascia ben sperare in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2021, ormai lontane soltanto un paio di mesi. . La romana ha giganteggiato nella vasca di Budapest (Ungheria), imponendosi con disinvoltura e conquistando così ildopo quello ottenuto a Glasgow nel 2018. Tre anni fa l’azzurra trionfò anche su 400 e 1500, impresa che cercherà di ripetere anche nella capitale magiara. La 22enne si è messa al collo la, al termine di una gara controllata dall’inizio alla fine senza particolari patemi d’animo e che lascia ben sperare in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2021, ormai lontane soltanto un paio di mesi.

La nostra portacolori, al quarto trionfo europeo in carriera, ha rilasciato le prime dichiarazioni ai microfoni della Rai, palesando una certa sicurezza:

Il periodo non è dei migliori perché stiamo lavorando tanto, va bene. Ho vinto con 8:20, me lo aspettavo, anche se speravo di scendere sotto 8’20‘. Ci penseremo la prossima volta.

Un po’ di sana rabbia per non essere riuscita a trionfare con un migliore riscontro cronometrico, ma la strada è quella giusta dopo un periodo difficile dovuto all’emergenza sanitaria che ha limitato l’attività internazionale.

Simona Quadarella si è presentata a Budapest con l’obiettivo di ritrovare il giusto smalto e per cimentarsi in un contesto competitivo rilevante, il miglior modo per proseguire nella marcia di avvicinamento verso i Giochi. È stata la stessa atleta a ritenersi soddisfatta da questo punto di vista: “Cercavo degli stimoli, era quello che mi serviva e li ho trovati. Con la russa è stata una bella gara, sono contenta, ho visto il mio allenatore contento. Il peso dei tre titoli da difendere? So che devo fare il mio“.

