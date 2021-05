Gregorio Paltrinieri si regala il tris nel Lupa Lake di Budapest (Ungheria), sede degli Europei 2021 di nuoto di fondo. Dopo i trionfi nella 5 e nella 10 km, Rachele Bruni, Giulia Gabbrielleschi e Domenico Acerenza. E sono tre.si regala il tris nel Lupa Lake di Budapest (Ungheria), sede degli Europei 2021 di nuoto di fondo. Dopo i trionfi nella 5 e nella 10 km, l’azzurro ha ottenuto il terzo successo in questa rassegna continentale nel Team Event insieme ai compagni di squadra

L’Italia, dunque, si è imposta con il crono di 54:09.0 a precedere di 9" la Germania e di 9" e mezzo l’Ungheria. Una gara che si è decisa nella frazione di Paltrinieri che, ricevuto il lancio davanti da un’ottima Gabbrielleschi, in terza frazione ha fatto il vuoto. Sotto l’azione poderosa del campione carpigiano prima Rob Muffels e poi Logan Fontaine si sono dovuti arrendere e di fatto la prova si è decisa. Acerenza, in ultima frazione, ha potuto contare su 14″ di margine e il lucano è stato abilissimo a gestire questo vantaggio e a conquistare così un successo significativo.

Si tratta, infatti, della prima vittoria in questo format (2 uomini e 2 donne) per la nostra squadra a testimonianza della grande condizione della compagine tricolore. Se si guarda al computo delle medaglie conquistate dagli azzurri in questa edizione degli Europei, si è giunti a 3 ori, 1 argento e 2 bronzi.

Per Paltrinieri, che vedremo in gara nella settimana del nuoto in corsia, ottime indicazioni in vista di quel che sarà in questa competizione e per quello che lo aspetta a Tokyo, dove l’obiettivo è chiaro: vincere sia nelle acque libere che in piscina.

