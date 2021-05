Non è stata la solita cornice del Lago Balaton a essere teatro della prima gara degli Europei 2021 di nuoto di fondo a Budapest (Ungheria). Sulla spiaggia cittadina del Lago Lupa, a circa 15 minuti dalla Duna Arena (sede delle gare del nuoto in piscina), ha preso il via infatti la rassegna continentale e l’Italia ha risposto subito presente nella 5 km femminile.

Le acque magiare, rese insidiose dalle temperature (16°C/17°C) che hanno costretto le atlete a gareggiare con la muta, hanno regalato la prima medaglia alla spedizione tricolore. A rendersi protagonista di ciò è stata una fantastica Giulia Gabbrielleschi che, quando si tratta di affrontare gli Europei, sa sempre tirar fuori quel qualcosa di speciale. Tre anni fa, a Glasgow, l’azzurra conquisto l’argento nella 10 km. In questo caso è arrivato un prestigioso secondo posto nella 5 km con il crono di 58:49.3.

Una gara che ha vissuto sul forcing dell’olandese (campionessa olimpica della 10 km a Rio 2016) Sharon van Rouwendaal. L’azione della neerlandese è stata incisiva fin dalle prime bracciate e le ha permesso di conquistare il successo con il tempo di 58:45.2, a precedere di 4.1 Gabrielleschi e di 6.2 la francese Oceane Cassignol.

Decisamente buona la prova di squadra del Bel Paese, tenendo conto del sesto posto di Ginevra Taddeucci (+12.6) e del nono di Barbara Pozzobon (+15.2). Una competizione a cui, purtroppo, non ha potuto rispondere presente Arianna Bridi a causa di una lieve miocardite.

LA CLASSIFICA FINALE DELLA 5 KM DONNE – EUROPEI 2021

1 13 NED NED VAN ROUWENDAAL Sharon 09 SEP 1993 58:45.2

2 8 ITA ITA GABBRIELLESCHI Giulia 24 JUL 1996 58:49.3 4.1

3 6 FRA FRA CASSIGNOL Oceane 26 MAY 2000 58:51.4 6.2

4 18 FRA FRA GRANGEON Lara 21 SEP 1991 58:56.4 11.2

5 20 GER GER BECK Leonie 27 MAY 1997 58:57.2 12.0

6 17 ITA ITA TADDEUCCI Ginevra 03 MAY 1997 58:57.8 12.6

7 1 GER GER SPIWOKS Jeannette 18 NOV 1998 58:59.4 14.2

8 14 POR POR ANDRE’ Angelica 13 OCT 1994 59:00.3 15.1

9 15 ITA ITA POZZOBON Barbara 17 SEP 1993 59:00.4 15.2

10 12 AUT AUT ENKNER Johanna 26 MAY 2000 1:00:44.8 1:59.6



