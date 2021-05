L’Italia del nuoto di fondo non tradisce. Secondo giorno di gare negli Europei 2021 a Budapest e altra medaglia conquistata dal Bel Paese. La 10 km delle acque libere, specialità presente nel programma olimpico, ha visto Rachele Bruni tingersi di bronzo. Una prova di grande tenacia e caparbietà della toscana che, ricordando il suo argento a Rio 2016 e il bronzo nei Mondiali 2019 a Gwangju (Corea del Sud), ha confermato il suo livello in questa prova continentale.

Una gara nella quale è stata, come da pronostico, l’olandese Sharon van Rouwendaal a prevalere. L’orange ha cercato di imporre il proprio ritmo, ma alla fine la gara si è decisa allo sprint. Brava l’atleta neerlandese a resistere al forcing assai convincente dell’ungherese Anna Olasz, seconda a 0.3 da van Rouwendaal che ha concluso con il crono di 1:59:12.7. Per Bruni un distacco di 2.4 dalla vincitrice.

, a testimonianza della sua dimensione in questo contesto, ricordando anche il successo a Cinque Cerchi a Rio nella specialità. C’è, invece, un po’ di rammarico per, che a differenza della 5 km (argento) non è riuscita a venir fuori nel momento più importante, dovendosi accontentare del quinto posto a 3.5 dal vertice. Settima piazza pera 6.4 dalla vincitrice.