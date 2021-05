Esordio in acqua per Federica Pellegrini agli Europei di nuoto di Budapest. La campionessa veneta è scesa in acqua nella staffetta 4×100 stile femminile, portando l’Italia in finale con il tempo di 3’39″31, terzo crono nella propria batteria dietro a Danimarca e Gran Bretagna, ma che non vale ancora per conquistare il pass per le Olimpiadi di Tokyo.

Proprio questo è il grande obiettivo del quartetto azzurro, come dimostrano le parole di Federica ai microfoni di Rai Sport: “Tutte abbiamo dato tutto per passare in finale. E’ una staffetta che deve ancora qualificarsi per i Giochi e quindi di sicuro oggi pomeriggio daremo ancora di più di quello che abbiamo dato stamattina. Speriamo di centrare l’obiettivo. Si saprà comunque a fine maggio, ma è importante già fare il meno possibile oggi”.

Pellegrini non gareggerà individualmente a Budapest, ma sarà in acqua solo con le staffette: “Questo Europeo per noi è una tappa di passaggio, non abbiamo scaricato e non lo abbiamo preparato, proprio perchè abbiamo perso tanto lavoro nelle sei settimane dell’anno scorso e non potevamo permetterci di scaricare per un altro mezzo ciclo di lavoro. Sarà una settimana di gare impegnative, tutti i giorni in acqua e sarà un buonissimo allenamento”.

Budapest riporta a ricordi dolcissimi per la veneta: “Questa piscina la sto vedendo spesso tra Mondiali, ISL e altro. Quella medaglia è un ricordo da brividi, ma come tutte le altre medaglie d’oro”.

