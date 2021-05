Simona Quadarella conquista senza problemi l’accesso alla finale nella batteria dei 1500 stile libero, svolta questa mattina in Ungheria in occasione dei campionati europei. L’azzurra ha conquistato il miglior tempo in 16’05″60 con ampio margine sulla concorrenza.

L’italiana è rimasta molto contenta della propria prestazione, un ‘allenamento’ in vista dei prossimi impegni. Il passo è stato ottimo alla vigilia di una finale da non perdere in cui l’atleta romana può contendersi la Top3.

Ai microfoni di Rai Sport la campionessa ha dichiarato:

Stamattina è andato tutto benissimo. Ho pensato solo a nuotare e sono contenta di questo tempo realizzato in tranquillità. Mi fa molto piacere aver già vinto, spero di potermi confermare.

L’italiana ha chiuso dicendo: “Ieri l’Italia ha portato dei risultati incredibili. Siamo una bella squadra e siamo molto forti. Stamattina mi sentivo molto bene, sono molto contenta. Domani cercherò di fare il mio meglio senza farmi prendere dal panico. Sono tranquilla”.

