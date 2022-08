Prosegue nel segno dei trionfi e delle medaglie l’Europeo di nuoto in corso a Roma. Dopo i trionfi degli scorsi giorni e gli oltre 30 allori portati a casa nelle prime quattro giornate di gare, l’Italia del nuoto si gode altri exploit. Ecco il resonconto completo della 5^ giornata di gare al Foro Italico.

200 rana: Carraro meraviglioso argento, solo Mamie fa meglio

Martina Carraro ha conquistato una splendida medaglia d’argento sui 200 metri rana agli Europei 2022 di nuoto. L’azzurra aveva pagato lo scotto dell’eliminazione nelle batterie dei 100 metri (a causa della regola dei passaporti: aveva nuotato il quarto tempo assoluto, ma ha conquistato una splendida medaglia d’argento sui 200 metri rana agli Europei 2022 di nuoto. L’azzurra aveva pagato lo scotto dell’eliminazione nelle batterie dei 100 metri (a causa della regola dei passaporti: aveva nuotato il quarto tempo assoluto, ma peggio di Benedetta Pilato, Lisa Angiolini e Arianna Castiglioni), si è inventata l’impegno sulle quattro vasche ed è riuscita nella magia di salire sul podio di fronte al pubblico del Foro Italico di Roma.

La 29enne ligure ha sfatato un vero e proprio tabù, perché un’italiana non si era mai messa al collo una medaglia continentale su questa distanza. Martina Carraro, bronzo iridato sui 100 rana tre anni fa, ha regalato spettacolo in corsia 4, voleva a tutti i costi questa medaglia in casa ed è riuscita nel proprio intento. La compagna di Fabio Scozzoli, già bronzo europeo sui 100 due anni fa a Budapest, si è resa protagonista di una bella distribuzione di gara.

Martina Carraro è partita guardinga (33.03 il primo passaggio) e a metà gara si trovava in quinta posizione (1:09.89). A quel punto la nostra portacolori ha alzato il ritmo, è risalita fino al terzo posto prima dell’ultimo 50 e nella vasca conclusiva è andata a recuperare la lituana Kotryna Tererevkova (scattata a spron battuto). L’azzurra ha sfiorato l’oro con il tempo di 2:23.64, ma nello spalla a spalla finale non è riuscita a contenere il divampante avanzare della svizzera Lisa Mamie, trionfatrice in 2:23.27. Il podio è stato completato da Teterevkova (2:24.16), seguita dalla danese Thea Blomsterberg (2:25.57) e dalla ceca Kristyna Horsa (2:26.07). Francesca Fangio ha concluso in sesta posizione con il tempo di 2:26.79.

