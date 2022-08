Dall’11 al 21 agosto ospiterà la rassegna continentale nello storico impianto del Foro Italico. Dopo l’Italia può puntare al primo posto nel medagliere. Un anno fa il bottino fu di 5 ori, 9 argenti e 13 bronzi e valse il primato. Gli occhi saranno puntati soprattutto su: Gregorio Paltrinieri (800-1500 stile libero), Benedetta Pilato (50-100 rana), Nicolò Martinenghi (50-100 rana), Thomas Ceccon (100 dorso), Simona Quadarella (800-1500 stile libero) e le staffette maschili 4x100 mista e 4x100 stile libero. Ci sono poi altri nomi importanti: Federico Burdisso (200 delfino), Alessandro Miressi (100 stile libero) e non solo. E' giunto il tempo degli Europei di nuoto Roma ospiterà la rassegna continentale nello storico impianto del Foro Italico. Dopo i risultati straordinari nei Mondiali di Budapest , la formazione azzurra vuole confermarsi e fare una scorpacciata di medaglie. Non ci sarà la Russia, esclusa per la guerra in Ucraina, dunque. Un anno fa il bottino fu di 5 ori, 9 argenti e 13 bronzi e valse il primato. Gli occhi saranno puntati soprattutto su:(800-1500 stile libero),(50-100 rana),(50-100 rana),(100 dorso),(800-1500 stile libero) e le staffette maschili 4x100 mista e 4x100 stile libero. Ci sono poi altri nomi importanti:(200 delfino),(100 stile libero) e non solo.

Ad

IL CALENDARIO COMPLETO CON GLI AZZURRI IN GARA

Europei di Nuoto Martinenghi: "L'addio di Pellegrini? Ci ha responsabilizzato" UN GIORNO FA

GIORNO 1 (giovedì 11 agosto)

Mattina 09.00-12.00 Eliminatorie

50 farfalla M – Ceccon, Codia, Gargani e Rivolta

100 stile libero F – Cocconcelli, Di Pietro, Morini e Tarantino

400 misti M – Matteazzi e Razzetti

200 dorso F – Panziera e Toma

100 rana M – Catello, Cerasuolo, Martinenghi e Poggio

4x200 stile libero F – Italia

4x200 stile libero M – Italia

800 stile libero F – Caramignoli, Quadarella

Pomeriggio

18.00 - 50 farfalla M – semifinale

18.07 - 100 stile libero F – semifinale

18.16 - 400 misti M – FINALE

18.25 - 200 dorso F – semifinale

18.35 - 100 rana M – semifinale

18.51 - 4x200 stile libero F – FINALE

19.04 - 4x200 stile libero M – FINALE

GIORNO 2 (venerdì 12 agosto)

Mattina 09.00-12.00 Eliminatorie

50 farfalla F – Cocconcelli, Di Liddo, Di Pietro

100 stile libero M – Ceccon, Frigo, Miressi, Zazzeri

100 rana F – Angiolini, Carraro, Castiglioni e Pilato

200 dorso M – Mora e Restivo

4x100 mista mixed – Italia

800 stile libero M – De Tullio, Detti, Galossi e Paltrinieri

Pomeriggio

18.00 - 200 dorso F – FINALE

18.07- 50 farfalla M – FINALE

18.12- 100 stile libero F – FINALE

18.18- 100 rana M – FINALE

18.24- 100 rana F – semifinale

18.33- 100 stile libero M – semifinale

18.42- 50 farfalla F – semifinale

18.49- 200 dorso M – semifinale

19.27- 800 stile libero F – FINALE

19.40 4x100 mista mixed – FINALE

Benedetta Pilato Credit Foto Getty Images

GIORNO 3 (sabato 13 agosto)

Mattino 09.00-12.00 Eliminatorie

200 stile libero F – Caponi, A.Cesarano, N.Cesarano, Mizzau

100 farfalla M – Burdisso, Codia, Gargani, Rivolta

50 dorso F – Cocconcelli, Scalia, Toma

200 rana M – Castello e Pizzini

400 misti F – Cusinato, Franceschi, Fresia

4x100 stile libero F – Italia

Pomeriggio

18.00- 200 stile libero F – semifinale

18.10 – 200 dorso M – FINALE

18.17 – 50 farfalla F – FINALE

18.22 – 100 stile libero M – FINALE

18.28 – 100 rana F – FINALE

18.34 – 100 farfalla M – semifinale

18.57 – 50 dorso F – semifinale

19.04 – 200 rana M – semifinale

19.28 – 400 misti F – FINALE

19.37 – 800 stile libero M – FINALE

19.50 – 4X100 stile libero F – FINALE

GIORNO 4 (domenica 14 agosto)

Mattina 09.00-12-00 Eliminatorie

200 stile libero M – De Tullio, Di Cola, Galossi, Megli

100 farfalla F – Bianchi, Cocconcelli, Crispino, Di Liddo

50 dorso M – Ceccon, Lamberti, Mora e Stefanì

200 rana F – Angiolini, Carraro, Castiglioni e Fangio

4x100 stile libero M – Italia

1500 stile libero F – Caramignoli e Quadarella

Pomeriggio

18.00 – 100 farfalla M – FINALE

18.06 – 50 dorso F – FINALE

18.11 – 200 stile libero M – semifinale

18.21 – 100 farfalla F – semifinale

18.30 – 50 dorso M – semifinale

18.37 – 200 rana F – semifinale

19.01 – 200 rana M – FINALE

19.08 – 200 stile libero F – FINALE

19.15 – 4x100 stile libero M - FINALE

GIORNO 5 (Lunedì 15 agosto)

Mattina 09.00-12.00 Eliminatorie

50 stile libero F – Cocconcelli, Di Pietro e Tarantino

50 rana M – Cerasuolo, Martinenghi, Poggio e Scozzoli

100 dorso F – Panziera, Scalia e Toma

200 farfalla M – Burdisso, Carini, Faraci e Razzetti

200 misti F – Franceschi e Fresia

4x100 stile libero mixed – Italia

1500 stile libero M – Acerenza, De Tullio e Paltrinieri

Pomeriggio

18.00 – 100 farfalla F – FINALE

18.06 – 200 stile libero M – FINALE

18.13 – 200 rana F – FINALE

18.20 – 100 dorso F – semifinale

18.29 – 50 rana M – semifinale

18.50 – 50 stile libero F – semifinale

18.57 – 200 farfalla M – semifinale

19.07 – 200 misti F – semifinale

19.24 – 50 dorso M – FINALE

19.29 – 1500 stile libero F – FINALE

19.49 – 4x100 stile libero mixed - FINALE

GIORNO 6 (Martedì 16 agosto)

Mattina 09.00-12.00 Eliminatorie

50 stile libero M – Deplano, Dotto, Miressi e Zazzeri

200 farfalla F – Crispino e Cusinato

100 dorso M – Ceccon, Lamberti, Mora e Restivo

50 rana F – Angiolini, Carraro, Castiglioni e Pilato

200 misti M – Matteazzi e Razzetti

4x200 stile libero mixed – Italia

Pomeriggio

18.00 – 200 farfalla M – FINALE

18.07 – 50 stile libero F – FINALE

18.12 – 50 rana M – FINALE

18.17 – 200 misti F – FINALE

18.24 – 50 stile libero M – semifinale

18.31 – 50 rana F – semifinale

18.52 – 1500 stile libero M – FINALE

19.26 – 200 farfalla F – semifinale

19.36 – 200 misti M – semifinale

19.46 – 100 dorso F – FINALE

19.52 – 100 dorso M – semifinale

20.01 – 4x200 stile libero mixed – FINALE

Paltrinieri, dall'oro di Rio alla doppietta di Tokyo

GIORNO 7 (Mercoledì 17 agosto)

Mattina 09.00-12.00 Eliminatorie

400 stile libero F – Caramignoli, A. Cesarano, N.Cesarano, Quadarella

400 stile libero M – Ciampi, De Tullio, Detti e Galossi

4x100 mista F – Italia

4x100 mista M – Italia

Pomeriggio

18.00 – 50 stile libero M – FINALE

18.05 – 50 rana F – FINALE

18.10 – 100 dorso M – FINALE

18.16 – 200 farfalla F – FINALE

18.37 – 200 misti M – FINALE

18.44 – 400 stile libero F – FINALE

18.53 – 400 stile libero M – FINALE

19.16 – 4x100 mista F – FINALE

19.25 – 4x100 mista M - FINALE

GIORNO 8 (Giovedì 18 agosto)

09.00 - 10 km fondo F - Bruni, Gabbrielleschi e Taddeucci

11.45 - 5 km fondo M - Acerenza, Guidi e Paltrinieri

GIORNO 9 (Venerdì 19 agosto)

09.00 - 10 km fondo M - Acerenza, Manzi e Paltrinieri

11.45 - 5 km fondo F - Callo, De Memme e Gabbrielleschi

GIORNO 10 (Sabato 20 agosto)

07.00 - 25 km fondo M/F - Matteo Furlan, Mario Sanzullo, Dario Verani, Silvia Ciccarella, Barbara Pozzobon e Veronica Santoni

GIORNO 11 (Domenica 21 agosto)

09.00 - 5 km fondo Team Event - Italia

EUROPEI DI NUOTO IN TV E LIVE STREAMING

Gli Europei 2022 di nuoto a Roma saranno visibili in diretta sulla RAI, sui canali Rai2 e RaiSport, e quindi anche in streaming su Rai Play. Inoltre, è possibile seguirli anche su Sky Sport, sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Arena. Di conseguenza, si possono guardare in streaming su Sky Go e NowTv.

DA PALTRINIERI ALLE STAFFETTE, IL FILM DELLE 6 MEDAGLIE A TOKYO 2020

Nuoto Marchand e Peaty saltano gli Europei: cosa cambia per l'Italia? 08/08/2022 A 10:37