È una stagione molto lunga per gli atleti di alto livello della vasca e, dopo i Mondiali, ecco gli Europei di Roma. Un appuntamento da non mancare soprattutto per gli italiani, desiderosi di far bene davanti al pubblico di casa. Di seguito i risultati delle batterie della prima mattinata della rassegna continentale di nuoto.

Quadarella in finale col miglior tempo negli 800, Caramignoli 4ª

Senza problemi, Simona Quadarella. La reginetta azzurra del fondo si prende comodamente il pass per la finale degli 800 metri femminili, facendo registrare tranquillamente il miglior tempo delle qualificazioni in 8.23.46. In scioltezza la due volte campionessa continentale di 400, 800 e 1500 stile libero, che è apparsa davvero di una categoria superiore rispetto alle avversarie; nella sua batteria la turca Merve Tuncel (8.31.12) arriva ad oltre otto secondi di margine, mentre il secondo miglior tempo è quella della tedesca Isabel Marie Gose in 8.30.01, oltre sei secondi e mezzo indietro. E in finale col quarto posto complessivo c’è l’altra azzurra Martina Rita Caramignoli: prova senza sbavature per lei, che ha nuotato di fianco alla Quadarella galleggiando sempre attorno alla terza posizione, piazzamento effettivo in 8.33.25 dietro a Simona e alla Tuncel.

Martinenghi si gestisce, ma è 1° nelle batterie dei 100 rana, quattro azzurri in top-10 ma ne passano due

La condizione fisica non è ottimale per Nicolò Martinenghi, ricordando l'oro e l'argento nei 100 e 50 rana alla rassegna iridata. Per Tete un crono di "gestione" in 59.08, il migliore delle heat mattutine a precedere l'olandese Arno Kamminga (59.32) e un ottimo Federico Poggio (59.49), che ha dato tutto quello che aveva per la sfida interna con gli altri due azzurri che si contendevano l'accesso alla semifinale. Per lui un riscontro non troppo distante dal 59.33 (primato personale) nuotato alle Olimpiadi di Tokyo dell'anno scorso.

Per il confronto nella selezione azzurra, esclusi quindi Simone Cerasuolo (sesto in 1:00.51 nell’overall) e Andrea Castello (nono in 1:00.72). Tempi che certificano la bontà del movimento nostrano, con ben quattro atleti presenti nella top-10 delle batterie.

Nicolò Martinenghi in vasca agli Europei di Roma 2022 Credit Foto Getty Images

Ceccon in semifinale dei 50 farfalla senza strafare

Italia subito con le orecchie rizzate per poter controllare la condizione di uno dei suoi uomini di spicco. Thomas Ceccon è sceso immediatamente in acqua nella prima delle sue quattro gare in questa competizione continentale, i 50 farfalla, ed ha conquistato senza troppi patemi il pass per la semifinale. Il campione mondiale e recordman dei 100 dorso, accreditato del miglior tempo anche in questa disciplina, si è ‘accontentato’ di un tempo di 23.38 nella sesta ed ultima batteria, quinto tempo assoluto; il migliore della mattinata è stato l’olandese Nyls Korstanje in 22.90 nella quarta gara, avanti a un placido Ceccon anche il francese Maxime Grousset in 23.20 ed il portoghese Diogo Matos Ribeiro in 23.24. Avanza anche Piero Codia: anche lui impegnato nella quarta batteria, arriva al terzo posto alle spalle di Korstanje e Ribeiro, ma il suo 23.28 non troppo lontano dal personale valido per il quarto tempo assoluto, anche avanti a Ceccon; per l’azzurro si tratta di una prova convincente. Eliminati gli altri azzurri: Lorenzo Gargani è fuori dai 16 dopo il quinto posto in 23.79, così come Matteo Rivolta, nono nell’ultima batteria in 23.98.

Tutto facile per Panziera nei 200 dorso: è semifinale col primo crono

Una gara parsa assai facile per Margherita Panziera, che senza apparenti forzature ha chiuso la sua batteria, la terza ed ultima, in 2.09.27, miglior tempo di questa mattinata. Senza apparenti problemi la detentrice del record nazionale ha messo il naso avanti ad Eszter Szabo (2.10.17) e la britannica Katie Shanahan (2.10.93). Dentro anche Federica Toma, impegnata nella seconda batteria, che non ha il ritmo per poter vincere, ma raggiunge l’obiettivo minimo delle semifinali fermando il cronometro in 2.13.13, a 71 centesimi dall’ungherese Nyiradi Reka (2.12.42) e a 58 centesimi dall’austriaca Lena Grabowski (2.13.00), chiudendo con il quattordicesimo tempo complessivo.

Margherita Panziera in azione agli Europei di nuoto a Roma 2022 Credit Foto Getty Images

Finale col miglior tempo anche per la 4x200 stile libero maschile

Missione compiuta per le staffette italiane 4×200 stile libero impegnate nelle batterie della prima giornata degli Europei 2022 di nuoto a Roma. Nell’impianto del Foro Italico prima giornata di gare e obiettivo centrato, come detto, con gli azzurri che hanno staccato il biglietto con il miglior tempo. Filippo Megli (1:48.26), Matteo Ciampi (1:47.20), Gabriele Detti (1:46.57) e Lorenzo Galossi (1:47.00) hanno ottenuto il miglior riscontro di 7:09.03 a precedere la Francia (7:09.59) e la Germania (7:14.27). Da sottolineare l’ottavo e ultimo tempo di ingresso all’atto conclusivo della compagine migliore, con tutti gli effettivi a disposizione, ovvero la Gran Bretagna. Le assenze però di James Guy e Duncan Scott, soprattutto, pesano sulle prestazioni dei britannici che comunque al pomeriggio potranno contare sul campione olimpico di Tokyo, Tom Dean, risparmiato per queste heat. Nella selezione in casa italiana, è ragionevole pensare che saranno Detti e Galossi a fare compagnia a Stefano Di Cola e a Marco De Tullio nel pomeriggio.

Per quanto riguarda le donne, un’unica heat che nei fatti ha dato solo l’ordine di ingresso in Finale, vista l’assenza dell’Austria. Alice Mizzau (8:05.29), Linda Caponi (2:01.79), Noemi Cesarano (2:00.88) e Antonietta Cesarano (2:00.87) hanno siglato il terzo tempo di ingresso di 8:05.29 nella graduatoria comandata dall’Ungheria (8:01.05) davanti all’Olanda (8:01.15). Sarà difficile che le azzurre possano ambire al podio, visto che squadre come la Francia, ad esempio, inseriranno atlete del calibro di Charlotte Bonnet.

Razzetti e Matteazzi per la prima medaglia nei 400 misti uomini?

Tutto relativamente facile per Alberto Razzetti e Pier Andrea Matteazzi nelle batterie dei 400 misti. I due azzurri, nelle heat, hanno ben gestito la propria gara di qualificazione per la Finale del pomeriggio. Il ligure con il crono di 4:17.21 ha ottenuto il terzo tempo dell’overall, mentre Matteazzi il quinto in 4:17.36. Una prestazione in controllo come detto, soprattutto per un Razzetti che nella frazione a dorso ha fatto vedere qualche limite, mentre a rana e a stile libero ha convinto. Discorso diverso per il lombardo molto solido nelle prime tre frazioni. In vetta all’ordine dei tempi di queste batterie troviamo l’ungherese Dávid Verrasztó (4:15.52) davanti allo spagnolo Joan Luis Pons Ramon (4:16.17), in quarta piazza nel computo totale l’altro magiaro Hubert Kos (4:17.22). Per quanto visto stamane, potrebbe rivelarsi un confronto tra Italia e Ungheria nell’atto conclusivo.

