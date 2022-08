Dall’11 al 17 agosto gli Europei di nuoto saranno di scena a Roma e la Nazionale italiana vorrà rispondere presente. In una competizione un po’ condizionata dal contesto politico (assenza di Russia e di Bielorussia) e da un calendario fitto di impegni Grande voglia di gareggiare e di divertirsi in acqua.. In una competizione un po’ condizionata dal contesto politico (assenza di Russia e di Bielorussia) e da un calendario fitto di impegni (assenze di atleti importanti come Leon Marchand e Adam Peaty) , la selezione del Bel Paese vorrà recitare il ruolo della primattrice.

Benedetta Pilato, Europei Budapest, Getty Images Credit Foto Getty Images

Tra le stelle della squadra c’è Benedetta Pilato. La classe 2005, reduce dall’oro nei 100 rana e dall’argento nei 50 ai Mondiali, ha voglia di competere e di replicare gli splendidi riscontri ottenuti a Budapest. Nella piscina del Foro Italico gli stimoli non mancheranno. “Sarà uno spettacolo vero gareggiare davanti al pubblico di gara, non vedo l’ora. Nel 2019 a Roma ho realizzato il primato italiano dei 50 rana prima dei Mondiali a Gwangju nel 2019. Se riavvolgo il nastro, il primo ricordo è legato al 2018 quando ai Categoria avevo vinto i 100 rana“, ha raccontato Benny a Sky Sport.

Una rassegna nella quale l’azzurrina si presenta con consapevolezza e confortata dal far parte di una Nazionale di alto livello: “Vengo dalle medaglie mondiali vinte e vorrei replicare in casa. Sono in una squadra molto forte, forse la migliore di sempre, e davanti al nostro pubblico vogliamo dare il massimo“.

Benedetta Pilato sul podio con la medaglia d'argento nei 50 metri rana ai Mondiali di nuoto di Budapest 2022 Credit Foto Getty Images

Si prospetta poi un bel confronto in casa, visto che Arianna Castiglioni e Martina Carraro sono atlete da tenere in grande considerazione: “Quest’anno ho gareggiato meglio nei 100 piuttosto che nei 50, ma sento sempre miei quest’ultima distanza. Ci sarà una bella sfida in casa e noi ci giocheremo già qualcosa di importante nelle batterie vista la concorrenza interna“, ha sottolineato la nuotatrice pugliese.

