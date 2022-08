. Nelle gare pomeridiane, dopo la medaglia già conquistata dal sincro, sono dunque arrivate altre 3 medaglie, con Razzetti e Matteazzi che hanno chiuso primo e terzo nei 400 misti e con la staffetta 4x200 maschile che si è conquistata il secondo gradino del podio nella propria fina. Prima giornata di finali del nuoto in corsia al Foro Italico di Roma per questi Campionati Europei. Gli azzurri si sono presentati in grande condizione, dopo che al mattino ogni atleta presente nelle batterie aveva centrato la propria semifinale/finale

Alberto Razzetti festeggia l'oro nei 400 agli europei di nuoto di Roma Credit Foto Getty Images

In apertura, dopo l'ovazione ricevuta dal pubblico di Roma, Thomas Ceccon si è subito qualificato alla finale dei 50 delfino, chiudendo al secondo posto la sua semifinale. Sfortunato Piero Codia, nono e primo degli eliminati a fronte di un crono di accesso in finale più alto del suo tempo del mattino. A seguire, nelle semifinali dei 100 stile femminili, Silvia Di Pietro (54.13) è tornata a nuotare un crono che le mancava da oltre 5 anni, centrando la finale con il terzo crono complessivo. Qualificata, a sorpresa, anche Anna Tarantino (54.40), sesta con il suo nuovo personal best.

Margherita Panziera si è poi qualificata con il primo crono (2'08"18) alla finale dei 200 dorso femminili, dominando la propria batteria. Nulla da fare invece per Federica Toma, eliminata dopo l'ultimo posto in batteria. Nella terza gara in programma, la prima finale di questi Campionati, l'Italia ha poi immediatamente iniziato ad incantare. Oro per un incontenibile Alberto Razzetti nei 400 misti , bravo a precedere in 4'10"60 l'ungherese David Verraszto (4'12"58) e l'altro azzurro Pier Andrea Matteazzi, di bronzo in 4'13"29. Dopo l'exploit di Razzetti,, dominando la propria batteria. Nulla da fare invece per Federica Toma, eliminata dopo l'ultimo posto in batteria.

Marco De Tullio agli europei di nuoto 2022 Credit Foto Getty Images

Senza un secondo di respiro, l'Italia è subito tornata protagonista anche nelle semifinali dei 100 rana al maschile dove il campione del mondo in carica Nicolò Martinenghi ha sontuosamente regolato la propria seconda semifinale in 58"44, qualificandosi all'ultimo atto col miglior tempo globale. Quinto crono complessivo ed accesso in finale anche per l'altro azzurro Federico Poggio (59"66). Domani Martinenghi dovrà resistere alla voglia di rivincita dell'olandese Arno Kamminga, vincitore della prima finale in 59"09.

Quarto posto per le azzurre nella finale della 4x200 stile libero al femminile. L'Italia ha presentato un quartetto decisamente giovane, con il podio che oggettivamente era molto complicato da centrare. Risultato decisamente diverso quello della finale maschile, con gli azzurri che, dopo essersi qualificati con il primo crono in finale, hanno chiuso alle spalle dell'Ungheria, rimontando nel finale Francia e Germania grazie a due super frazioni di Gabriele Detti e Stefano Di Cola.

