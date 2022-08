David Popovici nella Finale dei 400 stile libero maschili degli Europei 2022 di nuoto a Roma. Nella vasca del Foro Italico, crono sufficiente per essere ultima giornata della rassegna continentale dedicata alla pratica in corsie. Non ci sarà il rumenonella. Nella vasca del Foro Italico, l’asso nativo di Bucarest aveva ottenuto unper essere parte della gara di questo pomeriggio

Con 3:47.99 Popovici si era classificato quarto nell’overall, lasciando intravedere nel suo incedere grandi potenzialità, ma nello stesso tempo poca dimestichezza con la specialità. E’ di questi minuti, quindi, la notizia della rinuncia del rumeno a questo atto conclusivo in una rassegna che gli ha regalato risultati strepitosi: l’oro e il record del mondo di 46.86 dei 100 stile libero; il sigillo nei 200 stile libero con il terzo tempo di sempre (1:42.97).

Ad

Un bis d’oro, che ha dato seguito alle due vittorie dei Mondiali nelle medesime distanze, certificando il suo status di fuoriclasse della velocità dello stile libero.

Con la defezione del classe 2004, ci sarà il norvegese Henrik Christiansen a entrare nella Finale dei 400 stile libero, in cui i due azzurri Gabriele Detti e Lorenzo Galossi andranno a caccia delle medaglie, in un contesto dove soprattutto i due tedeschi Henning Mühlleitner e Lukas Märtens hanno fatto vedere le cose migliori in batteria.

