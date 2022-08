batterie degli 800 stile libero uomini e tra i rivali che si doveva considerare con grande attenzione c’era il tedesco Florian Wellbrock. Uno dei rivali più qualificati non ci sarà. Gregorio Paltrinieri sarà in vasca domani per il suo esordio negli Europei 2022 di nuoto a Roma . Il carpigiano si cimenterà nelleuomini e tra i rivali che si doveva considerare con grande attenzione c’era il tedesco

Il teutonico, grande atleta che sa disimpegnarsi come Paltrinieri anche nel nuoto di fondo, non prenderà parte alla prova. I postumi della positività al Covid, evidentemente, hanno costretto Wellbrock a fare un passo indietro e quindi l’azzurro non dovrà temere la presenza dell’argento mondiale quest’anno a Budapest (Ungheria) della distanza.

Il nostro portacolori, quindi, se la vedrà principalmente con l’ucraino Mykhaylo Romanchuk e l’altro teutonico Lukas Mertens in una specialità nella quale quest’anno, ai citati Mondiali magiari, Greg non è andato oltre il quarto posto, rimanendo deluso dalla prestazione finale.

Da capire se Wellbrock disputerà le altre gare del suo programma, ovvero i 1500 stile libero (15-16 agosto) e le prove in acque libere a partire dal 18 agosto.

