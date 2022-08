Vittoria a sorpresa, al fotofinish, per Margherita Panziera che conquista la medaglia d'oro nei 100 dorso agli Europei di nuoto a Roma e fa il bis dopo il successo nei 200. La campionessa veneta, classe 1995, manda in visibilio il pubblico del Foro Italico e la più incredula è lei, partita comunque favorita dalla corsia 4: l'azzurra regala un titolo continentale che mai l'Italia aveva vinto in questa specialità al femminile e chiude con il tempo di 59″40.

Ad

Sul podio, alle spalle della Panziera, chiudono la britannica Medi Harris, argento in 59″46, e l'olandese Kira Touissant, bronzo in 59″53. Quinto posto per l'altra azzurra Silvia Scalia, 1’00″13, che era al comando dopo la prima vasca. Per Margherita un miglioramento rispetto all'argento vinto lo scorso anno a Budapest, lei che invece è la regina dei 200 visti i tre ori continentali consecutivi, compreso l'ultimo di Roma.

Europei di Nuoto Paltrinieri d'argento nei 1500 dietro a Romanchuk: "Ho deluso" UN' ORA FA

Margherita non esita a nascondere le sue emozioni ai microfoni della Rai: “Io non ci credo. Quando ho toccato la piastra ho sentito il boato del pubblico ma non sapevo se fosse per me o se per Silvia Scalia. Poi sono riuscita a mettere a fuoco, non mi ero reso conta di aver vinto“. La Panziera non pensava minimamente di poter fare così bene in questa finale dei 100 dorso, nonostante partisse con il miglior tempo delle semifinali: "Quando sono entrata in gara avevo in mente soltanto la voglia di fare bene. Sarei stata contenta anche senza vincere una medaglia".

Panziera: “Non c'è niente di più stimolante di un'Olimpiade"

Europei di Nuoto Altri due bronzi per l'Italia con Razzetti e Sara Franceschi 2 ORE FA