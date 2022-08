Europei 2022 di nuoto in corsie. La pioggia ha accompagnato gli atleti al Foro Italico e le condizioni non sono state ideali, tuttavia si è cercato di fare il meglio possibile in relazione alle temperature basse. E’ calato il sipario sul terzo giorno di batterie a Roma , sede degliin corsie. La pioggia ha accompagnato gli atleti al Foro Italico e le condizioni non sono state ideali, tuttavia si è cercato di fare il meglio possibile in relazione alle temperature basse.

Nei 200 stile libero donne la migliore delle italiane è stata Antonietta Cesarano che in 2:00.44 ha ottenuto il 12° tempo dell’overall (qualificata in semifinale), guidato dalla tedesca Isabel Marie Gose (1:59.17), argento ieri negli 800 stile libero alle spalle di Simona Quadarella. A completare la top-3 troviamo la slovena Janja Segel (1:59.48) e la polacca Aleksandra Polanska (1:59.55). Indietro atlete attese come la britannica Freya Anderson (ottava in 2:00.14) e la francese Charlotte Bonnet (nona in 2:00.21), ma è lecito aspettarsi un cambio di passo da parte loro nel pomeriggio. Penultimo atto in cui sarà Alice Mizzau (14ma in 2:00.67), mentre niente da fare per Noemi Cesarano (17ma in 2:01.56) e Linda Caponi (18ma in 2:01.81).

Ad

Federico Burdisso Credit Foto Getty Images

Europei di Nuoto Infinita Quadarella! 3° oro europeo di fila negli 800 stile 16 ORE FA

Nei 100 delfino uomini Matteo Rivolta (quinto in 51.90) e Federico Burdisso (sesto in 51.95) sono stati i migliori rappresentanti del Bel Paese che ritroveremo in semifinale nella prova in cui lo svizzero Noe Ponti ha realizzato il miglior riscontro di 51.56 davanti all’olandese Nyls Korstanje (51.81) e all’ungherese Kristof Milak (51.82), grande favorito della vigilia. Vista la selezione interna escluso Piero Codia (decimo in 52.26), decisamente sottotono e deluso dalla sua prestazione. Ventesimo, invece, il quarto azzurro della serie Lorenzo Gargani (52.84).

Molto bene Silvia Scalia nelle heat dei 50 dorso, nuotando il crono di 27.71, vicino al primato italiano da lei detenuto di 27.65. L’azzurra ha ottenuto il secondo tempo complessivo della mattinata alle spalle della francese Analia Pigree (27.53). In semifinale sarà anche Costanza Cocconcelli (12ma in 28.42), mentre niente da fare per Federica Toma (17ma in 28.56 e lontana dal personal best di 27.84 degli Assoluti di Ostia di alcune settimane fa). Nei 200 rana uomini hanno staccato il biglietto per le semifinali Luca Pizzini (10° in 2:12.72) e Andrea Castello (15° in 2:13.88) nella graduatoria comandata dal ceco Matej Zabojnik (2:11.16).

A conclusione, saranno nella Finale dei 400 misti donneIlaria Cusinato (4:44.89, terzo tempo complessivo) e Sara Franceschi (4:45.55, quinto tempo complessivo) nelle batterie in cui è stata l’Ungheria a fare la voce grossa con Viktória Mihályvári-Farkas (4:41.01) e Zsuzsanna Jakabos (4:41.30). Niente da fare per Katinka Hosszu (quarta in 4:45.07), esclusa dall’atto conclusivo per la selezione interna. Tredicesimo tempo complessivo per Francesca Fresia in 4:50.88.

Europei di Nuoto Ceccon da urlo, doppietta Martinenghi-Poggio nei 100 rana 17 ORE FA