Un’altra medaglia azzurra agli Europei di nuoto 2022 di scena alla piscina del Foro Italico di Roma, ed arriva in una disciplina che solitamente è stata avara di emozioni per l’Italia. Silvia Scalia esce dalla finale dei 50 dorso con un argento di grande respiro, alle spalle della francese Analia Pigree, terza agli ultimi Mondiali di Budapest. Su questa gara erano state riposte molte speranze nelle ultime 24 ore. Poiché l’azzurra, che non partiva con il favore del pronostico, aveva sorpreso tutti aggiornando il record italiano durante le semifinali, portandolo a 27”39 e conquistando così la corsia centrale nell’ultimo atto di quest’oggi.

Ad

Però la semifinale è un conto, la finale è un altra; entrano in gioco numerosi fattori, come la tensione del momento e l’esperienza a questi livelli. Silvia è stata forse un po’ contratta, nuotando comunque un tempo rispettabilissimo in 27”53, ma dall’altra parte la Pigree ha notevolmente migliorato il tempo di ieri pomeriggio, toccando la piastra in 27”27: la Scalia avrebbe dovuto aggiornare il record nazionale per poterla battere. Il terzo posto è appannaggio dell’olandese Maaike De Waard, che per pochissimo non scalza Silvia ma arriva in ritardo di un solo centesimo (27”54). Dietro di lei la connazionale Kira Toussaint (27”73), la britannica Medi Harris (27”90), l’altra francese Mary-Ambre Moluh (27”95), la greca Theodora Drakou (28”11) e la danese Julie Kepp Jensen (28”54).

Europei di Nuoto L'Italia domina a Roma: oro per la staffetta 4x100 stile libero 17 MINUTI FA

Scalia: "Prima finale europea, ero tesissima"

Medaglia d’argento per Silvia Scalia agli Europei in corso di svolgimento allo Stadio del Nuoto sito all’interno del Foro Italico di Roma. I 50 dorso consegnano alla ventisettenne di Lecco un piazzamento davvero importante, il primo tanto in alto nel continente. Queste le sue dichiarazioni alla Rai: “Diciamo che ho sentito subito la tensione. Dopo la gara di ieri, probabilmente me la sono anche autoimposta io questa finale. Volevo fare bene, era la mia prima finale europea a livello individuale. Da 0 a 100 in un giorno solo, però sono contentissima. Non mi aspettavo assolutamente di andare a casa con un argento, ero tesissima“. Non arriva il record italiano, da lei stessa detenuto e realizzato proprio nella piscina del Foro, ma la soddisfazione resta comunque importante per lei, che a Napoli, tre anni fa, su questa distanza aveva vinto alle Universiadi.

Luca Pizzini di bronzo nei 200 rana

Luca Pizzini riesce a trovare un risultato di notevolissimo valore agonistico agli Europei di scena allo Stadio del Nuoto, Foro Italico di Roma. Il veronese classe ’89 centra la terza medaglia di bronzo nei 200 rana, dietro soltanto al britannico James Wilby e al finlandese Matti Mattsson, con il primo che migliora l’argento di Glasgow relativamente a questa distanza. Primi 50 metri con Sidlauskas che precede Zabojnik di 21 centesimi e Mattsson di 37, mentre Pezzini resta un po’ indietro, in attesa del suo momento. A metà gara resta in testa il lituano, con Mattsson molto più vicino e Zabojnik che si allontana (19 e 63 centesimi rispettivamente).

Dopo la virata l’italiano comincia a spingere, ma in corsia 8 c’è anche Wilby a risalire: lui, Mattsson e Sidlauskas sono praticamente sulla stessa linea. Il britannico se ne va, per l’argento è duello Mattsson-Pizzini con il finlandese che riesce a prendersi l’argento e l’azzurro a tenersi il bronzo nonostante qualche rischio nelle due bracciate finali. 2’89″96 il tempo del vincitore, 2’09″40 quello del secondo e 2’09″97 quello del terzo. La quarta posizione finisce al polacco Dawid Wiekiera in 2’10″27, mentre Andrius Sidlauskas chiude quinto a 2’10″45. Sesto l’islandese Anton Sveinn McKee con 2’10″96, poi il francese Antoine Viquerat in 2’11″14 e il ceco Matej Zabojnik, crollato nella seconda metà di gara, in 2’12″27.

Ceccon e Lamberti in finale nei 50 dorso maschili

Missione compiuta per Thomas Ceccon e Michele Lamberti, impegnati nelle semifinali dei 50 dorso uomini degli Europei 2022 di nuoto a Roma. I due azzurri hanno staccato il biglietto per l’atto conclusivo, rispettivamente con il secondo e quinto tempo e domani si andrà a caccia delle medaglie. Una gara non perfetta quella di Ceccon, primatista italiano della distanza in 24.46: il via non è stato impeccabile per il veneto e nello stesso tempo la progressione non ha rubato l’occhio.

Un po’ così si spiega il 24.65 e ci si augura che domani abbia dei margini perché il greco Apostolos Christou (24.48) ha impressionato. Una grande facilità di nuoto per l’ellenico che si candida, per quanto messo in mostra, al ruolo di vincitore. Lamberti, da par suo, può sorridere perché ha ottenuto il suo primo accesso ad un atto conclusivo in una competizione internazionale in vasca lunga (24.82) a sette centesimi dal suo personale. Il figlio del grande Giorgio cercherà di entrare in rotta di collisione con il podio, considerando rivali del calibro dell’israeliano Michael Leytrovskiy (24.74) e del tedesco Ole Brauschweig (24.75).

Martina Carraro in finale nei 200 rana col miglior crono

Martina Carraro stupisce tutti nelle semifinali dei 200 rana agli Europei di nuoto. Nella piscina del Foro Italico di Roma l’azzurra classe 1993 reagisce dopo la delusione dei 100 rana, domina la sua prova e si qualifica per la finale di domani (in programma alle ore 18:13) con il miglior tempo in assoluto in 2:23.73. La nativa di Genova è partita in controllo e poi si è scatenata nella seconda parte di gara fino a terminare la sua semifinale davanti alla svizzera Lisa Mamie, seconda in generale (2.24.04), e alla lituana Kotryna Teterevkova, autrice del terzo tempo complessivo (2:25.01). Con questa prova Carraro ha dimostrato di essere in forma e di poter puntare a una medaglia importante.

In casa Italia le soddisfazioni non sono però finite qui. Oltre a Carraro, ha strappato infatti il pass per la finale anche Francesca Fangio. Nonostante una seconda parte di gara non proprio entusiasmante, la nativa di Livorno ha fatto segnare il sesto miglior tempo in assoluto (2:25.55) aggiudicandosi la possibilità di dire la sua nella gara di domani.

Milak vince i 100 farfalla, Rivolta è 6°

Missione compiuta per Kristof Milak nei 100 farfalla agli Europei 2022 di nuoto. Al Foro Italico di Roma l’ungherese termina la gara in 50”33 e vince la medaglia d’oro. Grazie a questo successo il classe 2000 conquista un altro trionfo dopo quello ottenuto ai recenti Mondiali di Budapest e si conferma il più forte di tutti in questa gara. Dopo aver virato ai 50 metri in seconda posizione in 23.47, l’argento olimpico in carica ha cambiato marcia fino a vincere con il terzo tempo assoluto stagionale. Per quanto riguarda le altre medaglie l’argento è andato allo svizzero Noe Ponti (50.87), mentre il bronzo se lo è aggiudicato il polacco Jakub Majerski (51.22), autore di una grande rimonta nella seconda parte di gara.

Niente da fare in casa Italia per Matteo Rivolta. L’azzurro classe 1991 non è mai stato in lotta per un grande risultato. Il nativo di Milano ha percorso i primi 50 metri in 24.09 e poi non è riuscito ad aumentare il ritmo nella seconda vasca, concludendo in sesta posizione in 51.68. Quarto l’ungherese Hubert Los (51.33) e quinto l’austriaco Simon Bucher (51.44).

DA PALTRINIERI ALLE STAFFETTE, IL FILM DELLE 6 MEDAGLIE A TOKYO 2020

Europei di Nuoto Simona Quadarella: “Sensazioni buone, ho controllato la gara" 6 ORE FA