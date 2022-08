Imbattibile! L'Azzurra si prendeneglianche a Roma 2022 , centrando così unda sogno dopo le affermazioni a. Mai nessuna nuotatrice era riuscita in un'impresa simile, a conferma del valore di un'atleta incredibile. Per l'Italia si tratta del quarto oro in questo 12 agosto 2022 , un qualcosa di mai visto per la nostra Nazionale in vasca in una singola giornata della rassegna continentale.