Margherita Panziera!! L'Azzurra vince la medaglia d'oro nei 200 dorso agli terzo oro consecutivo a livello continentale nella specialità, dopo quelli di Glasgow 2018 e Budapest 2020. Argento per la britannica Katie Shanahan (2:09.26) e medaglia di bronzo all'ungherese Dora Molnar (2:09.73). Meravigliosa!! L'Azzurra vince laagli Europei 2022 di Nuoto . 2:07.13 il suo crono finale, che le vale ila livello continentale, dopo quelli di Glasgow 2018 e Budapest 2020. Argento per la britannica(2:09.26) e medaglia di bronzo all'ungherese(2:09.73).

Partita in corsia 4, l'Azzurra spinge subito fin dalla prima vasca (30.39 ai 50 metri) e, come ormai sua abitudine, allunga su tutte le avversarie a metà gara (1:02.17) andando sotto di quattro millesimi rispetto al record europeo. Il vuoto lo fa però nei terzi cinquanta, con una progressione incredibile e 1.94 secondi rifilati a Shanahan: quanto basta per una passerella nell'ultima vasca, col pubblico romano, in visibilio, ad acclamare una delle più grandi dorsiste nella storia recente del Nuoto (e non solo).

"Terzo oro consecutivo agli Europei: sono felicissima di averlo vinto qua a Roma perché il tifo si è fatto sentire tantissimo. Non ho fatto la gara che speravo, ma sapevo che avrei fatto questo tempo. Sono contentissima di questo finale di stagione, che è andato molto bene".

